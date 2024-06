Marine Le Pen harcot hirdetett a migránsterror ellen

„Mindig is tisztában voltunk azzal, hogy az LR-en belül, és különösen az LR szavazói és számos egyéni kerületben dolgozó vezetője részéről megvolt a közeledés felénk, ez már eddig is lehetővé tette, hogy együttműködjünk velük. De volt/van egy szakadék az LR bázisa és az LR vezetése között. Éric Ciotti „felrúgta a bilit”, és felszakította az LR csúcsán létező mély, ideológiai sebeket.

Your browser does not support the video tag.