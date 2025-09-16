Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 16. Kedd Edit napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Marco Rubio: a háború csak rosszabbá válhat, ha a jelenlegi mederben folytatódik

2025. szeptember 16., kedd 09:00 | Mti
Marco Rubio Háború

Az amerikai külügyminiszter szerint az orosz-ukrán háború csak rosszabbá válhat, ha a jelenlegi mederben folytatódik, és a két fél egyre mélyebben beássa magát. Marco Rubio erről a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban beszélt hétfőn.

  • Marco Rubio: a háború csak rosszabbá válhat, ha a jelenlegi mederben folytatódik

A külügyminiszter közel-keleti látogatása alatt adott interjújában hangsúlyozta, hogy az orosz drónok lengyel és román légtérsértései csak aláhúzzák a háború lezárásának sürgető voltát, akkor is, ha ezek az esetek a frontvonalaktól távol történtek, és nincsenek hatással a frontvonalakra.

Egyben megerősítette, hogy Donald Trump elnök elsődleges célja véget vetni a háborúnak, és ebbe már eddig is "hatalmas mennyiségű politikai tőkét és energiát" fektetett.

"Végső soron az egymással harcoló két oldalon múlik, hogy beleegyezzenek" a háború lezárásába – fejtette ki Marco Rubio, elismerve, hogy egyelőre ezt nem sikerül elérni Oroszországnál, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy "az ukránok szintén hajtanak végre katonai csapásokat Oroszországban".

Az amerikai külügyminiszter szerint Donald Trump akkor dönt majd Oroszországot érintő esetleges újabb szankciókról, ha arra az időt elérkezettnek látja, de megismételte azt az amerikai álláspontot, miszerint Európának is fokoznia kell az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedéseket, valamint le kell mondania minden orosz kőolajvásárlásról.

Donald Trump elnök vasárnap újságírók előtt azonos elkötelezettséget kért Európától minden amerikai szankció fejében. Az amerikai elnök előzőleg azt is elvárásai között említette, hogy Európa vessen ki büntetővámot Kínára, amely az orosz energiahordozók egyik legnagyobb vásárlója azzal az ígérettel, hogy a vámot azonnal megszünteti, amint a háború véget ér.

További híreink

Magyar film tarolt Las Vegasban: összesen hét díjjal tért haza a remekmű

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Tóth Dávid esküvőjén bukott le az Exatlon két sportolója: már biztos, hogy egy párt alkotnak

31/ATLAS: újabb rejtélyes jelenséget produkált a Föld felé száguldó csillagközi objektum

Vaj helyett ezt tedd az almás pitébe, sokkal omlósabb lesz így a tészta

A kelta királynő hihetetlen legendája

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Többször akarta magát halálra inni, volt, hogy egész nap sírt a 46 évesen meghalt bokszlegenda

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

További híreink

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó
3
Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására
4
Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó
5
„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz
6
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó
7
Orbán Viktor: Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott + videó
8
Fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenhetett meg a Tisza párt fórumain Ruszin-Szendi Romulusz + videó
9
Miközben hazugságnak nevezte a svéd kormányfő Orbán Viktor videóját, elismerte a közbiztonság drámai romlását + videó
10
Ausztria érdekeit sérti Paks II, ezért támadják folyamatosan

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!