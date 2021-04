Már zsigerből jön a börtönnel való fenyegetés a gyurcsányistáktól

1936 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 771 454-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 801 főre emelkedett. Már 3 millió 603 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 665 ezren a második adagot is megkapták. Valamennyi oltóponton elérhető a szombaton Magyarországra érkezett Sinopharm-vakcina - mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta: a járványügyi adatok kedvező tendenciát mutatnak, az aktív fertőzöttek száma 258 218-ra csökkent, és a legtöbb városban csökken a vírus szennyvízben kimutatható örökítőanyagának mennyisége. Véglegesítette a kormány azokat az új szabályokat tartalmazó rendeleteket, amelyek azután lépnek érvénybe, hogy a koronavírus ellen beoltottak száma eléri a négymilliót. Várhatóan tovább nő a héten azoknak a száma, akik elviszik gyermekeiket óvodába vagy - az alsó tagozatosokat - iskolába - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint márciusban 303 631 álláskeresőt tartottak nyilván, 1398-cal többet, mint az előző hónapban. A szellemi tulajdon védelme, az alkotók elismerése nemcsak az ötletgazdák, hanem a vállalkozások, a munkahelyek szempontjából is fontos - hangsúlyozta György László, az ITM államtitkára a szellemi tulajdon világnapja alkalmából. Magyarország 20 lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot adományoz Libanonnak, hogy segítse a közel-keleti ország koronavírus-járvány elleni harcát - mondta a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt hivatalos bejrúti látogatására indult. Magyarország fenntartható felzárkózásának mintái már nem Nyugaton, hanem Keleten, Kelet-Ázsiában és a Közel-Keleten találhatóak - veti fel Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Növekedés.hu portálon megjelent legfrissebb írásában. Magyarország számára kiemelten fontos a Közel-Kelet békéje és stabilitása - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bejrútban. Aláírásgyűjtést kezdett a Pro Civis polgári társulás a Felvidéken annak érdekében, hogy az Európai Bizottság bírálja felül az európai kisebbségvédelem uniós jogrendjének kialakítását célzó kezdeményezéssel kapcsolatban hozott negatív döntését. A világon 146,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 84,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, mintegy ötezer, a megelőző napinál csaknem háromezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel, és az elhunytak száma sem érte el a kétszázat. Még két-három hónapot kell kibírni, be kell tartani az előírásokat, és akkor Szerbiában visszatérhet az élet a normális kerékvágásba - jelentette ki Mirsad Djerlek egészségügyi államtitkár. Olaszországban politikai viták közepette megkezdték a korlátozások feloldását. Gyermekeknek is adható koronavírus elleni oltóanyagot kezdtek el embereken tesztelni a közép-kínai Honan tartományban - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség a Sinopharm kínai gyártó közlésére hivatkozva. Ötödik egymást követő napon döntött rekordot Indiában a koronavírus regisztrált fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak napi növekménye, az országban az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 17 milliót. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy utasította Andrij Jermakot, elnöki irodájának vezetőjét, hogy szervezzen meg neki egy találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Cáfolta a moszkvai bíróság a Navalnij-szervezetek felfüggesztését. Csehország, Szlovákia és balti államok után Románia is kiutasított egy orosz diplomatát. A román külügyminisztérium közölte: a bukaresti orosz nagykövetség katonai attaséjának helyettese azért vált nemkívánatos személlyé Romániában, mert tevékenysége sérti a diplomáciai mentességekről és kiváltságokról szóló, 1961-es bécsi egyezményt. Újabb több mint 500 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban, azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi hálózattal. Háromszázhúsz határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Két és fél év börtönre ítélt a Kecskeméti Járásbíróság egy 25 éves szír állampolgárt, aki, miközben két rendőrautó elől menekült, nekiütközött egy szabályosan közlekedő kocsinak, és a balesetben heten megsérültek - tájékoztatta a Kecskeméti Törvényszék. Tűz keletkezett egy lámpagyárban Dunakeszin, az épületet a tűzoltási munkálatok idejére kiürítették. A helyszínre érkező tűzoltók már eloltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Felgyújtotta volt élettársa lakásának ajtaját egy férfi Budapesten, mert a nő nem engedte be. A VII. kerületi járőrök a ház lépcsőházában elfogták az ajtót felgyújtó 56 éves férfit. A Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán, a Tisza-tónál, Békés megyében a Körösök mentén, a Duna Baranya megyei szakaszán, a Balatonnál és a Velencei-tónál, mintegy ötezer hektáron folytatódik a héten a szúnyoglárvák irtása. Nagyszabású akcióban lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy számlagyárként működő bűnbandára, amely bűnszervezeteknek állított ki fiktív számlákat Budapesten. A bűnszervezetek ezzel hatmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. Terelőelemekkel és a parkolást szabályozó figyelemfelhívó felfestésekkel igyekszik biztosítani a közösségi közlekedés járatainak zavartalan közlekedését a BKK, mivel a szabálytalanul parkoló autók városszerte jelentős problémát okoznak. Kőrösi Ágnes személyében egy magyar résztvevője lesz a tollaslabdázók kedden rajtoló kijevi Európa-bajnokságának. Kiss Balázs ezüstérmet szerzett a kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában, a 72 kilogrammosok között Fritsch Róbert bronzérmet nyert a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE - Paksi FC 2:9; MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1:2; Budapest Honvéd - Mezőkövesd Zsóry FC 2:2 Beadta lemondását Csizmadia Csaba, a labdarúgó NB I-ben sereghajtó Budafoki MTE vezetőedzője, amelyet a klub elfogadott. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Dunaújvárosi Kohász KA 35:26; Motherson Mosonmagyaróvári KC - Kisvárda Master Good SE 27:19 Férfi kézilabda NB I: Orosházi FKSE-Linamar - Ceglédi KKSE 25:23; HE-DO B.Braun Gyöngyös - MOL-Pick Szeged 27:31; Grundfos Tatabánya KC - Veszprémi KKFT 27:19; Balatonfüredi KSE - Csurgói KK 26:26; SBS-Eger - Budakalász 25:25