„Már túl késő a meneküléshez” – Lecsapott Michael

2018. OKTÓBER 10., SZERDA TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019. ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. DK: TARLÓS ISTVÁN ÚGY VÁLLALTA AZ ÚJRAINDULÁST A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT, HOGY ELÕRE LEMONDOTT MINDEN FÕVÁROSI JOGKÖRRÕL. A NÉZÕPONT INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT A BUDAPESTIEK 45%-A SZAVAZNA A JELENLEGI FÕPOLGÁRMESTERRE. EGY ÉV MÚLVA KEZDÕDHET EL A LÁNCHÍD ÉS A VÁRALAGÚT FELÚJÍTÁSA. VÁLLALNÁ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGET MOLNÁR CSABA, AZ MSZP FÕVÁROSI KÉPVISELÕJE. AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. FIDESZ: A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSUK ALATT A MOSTANI DUPLÁJÁT KÖLTÖTTÉK AZ ÁLLAMI VEZETÕK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRA. ISMÉT BERENDELTÉK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA UKRAJNA BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT. NYOLCEZER FÕVEL, TÖBB MINT 37 EZERRE EMELNÉK A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK LÉTSZÁMÁT. EMMI: TÖBB MINT 28 EZER JELENTKEZÉS ÉRKEZETT A STIPENDIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÁLTAL MEGHIRDETETT 5318 ÖSZTÖNDÍJRA. MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT A SZENT FERENC KÓRHÁZBAN A CUKORBETEGSÉG SZÖVÕDMÉNYEKÉNT, IDEGKÁROSODÁS FELISMERÉSÉT ÉS KEZELÉSÉT SEGÍTÕ NEUROPATHIA CENTRUM MTI. HM: RIASZTOTTÁK A MAGYAR HONVÉDSÉG GRIPPENJEIT, MERT NEM JELENTKEZETT BE A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBÓL CIPRUSRA TARTÓ UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕ. EURÓPAI HUMANITÁRIUS VÍZUM BEVEZETÉSÉT KEZDEMÉNYEZI AZ EP ILLETÉKES BIZOTTSÁGA MTI. AZ OSZTRÁK KORMÁNY FENNTARTÁSOKKAL KEZELI AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. UNIÓS BIZOTTSÁG: AZ EU 22 VÁROSNAK, KÖZTÜK BUDAPESTNEK IS TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT. MERKEL: NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA AZ ÚJ AUTÓK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL KÖTÖTT EU-S MEGÁLLAPODÁST. FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: A BREXIT KÖZELEDTÉVEL EGYRE TÖBB FRANCIAORSZÁGBAN ÉLÕ BRIT FOLYAMODIK FRANCIA ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT. VLAGYIMIR PUTYIN: OROSZORSZÁG A VILÁG EGYIK LEGHATÉKONYABB DOPPINGOLÁS ELLENI RENDSZERÉT KÍVÁNJA KIÉPÍTENI. FEHÉROROSZ ENERGETIKAI MINISZTERHELYETTES: MÁRCIUSBAN INDÍTJÁK A BELORUSZ ATOMERÕMÛ EGYES BLOKKJÁT, 2019 VÉGÉN PEDIG KERESKEDELMI ÜZEMBE ÁLL. DONALD TRUMP A LEGMAGASABB SZINTEN EGYEZTETETT SZAÚDI KORMÁNYZATI TISZTSÉGVISELÕKKEL AZ ISZTAMBULBAN ELTÛNT SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ, DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉRÕL. ÕRIZETBE VETTÉK A BEBÖRTÖNZÖTT MOHAMED MURSZI VOLT EGYIPTOMI ELNÖK EGYIK FIÁT MTI. MEGTÁMADTA A MALDÍV-SZIGETEKI ELNÖKVÁLASZTÁS EREDMÉNYÉT ABDULLA JAMÍN GAJÚM, MÉG HIVATALBAN LÉVÕ ÁLLAMFÕ. HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT AFGÁN KATONAI TISZTSÉGVISELÕT, MERT ÁLLAMTITKOT ADTAK ÁT PAKISZTÁNNAK MTI. PÉNZMOSÁS GYANÚJÁVAL LETARTÓZTATTÁK KEIKO FUJIMORI ELLENZÉKI POLITIKUST PERUBAN MTI. EGYELÕRE NÉMETORSZÁGBAN MARAD A MEGERÕSZAKOLT ÉS MEGGYILKOLT BOLGÁR ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN ELFOGOTT BOLGÁR FÉRFI MTI. FELOLDHATJÁK A VOLT KOLOZSVÁRI MAGYAR ALPOLGÁRMESTER NEMZETBIZTONSÁGI MEGFIGYELÉSÉNEK A TITKOSSÁGÁT MTI. ELSÜLLYEDT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ CSÓNAK AZ ÉGEI-TENGER TÖRÖK PARTJAINÁL, NÉGY EMBER MEGHALT, HARMINC ELTÛNT UTÁN KUTATNAK A HATÓSÁGOK. 19 EMBERT ÍTÉLTEK HALÁLRA BANGLADESBEN EGY 2004-BEN ELKÖVETETT DAKKAI MERÉNYLETSOROZAT MIATT. ELRENDELTE AZ ÖSSZES UKRAJNAI LÕSZERRAKTÁR VÉDELMÉNEK MEGERÕSÍTÉSÉT AZ UKRÁN VEZÉRKARI FÕNÖK. ÓRÁNKÉNTI 250-280 KILOMÉTERES SZÉLLÖKÉSEKKEL ÉS ÖZÖNVÍZSZERÛ ESÕZÉSEKKEL ÉRTE EL A PARTOT FLORIDÁBAN A MICHAEL HURRIKÁN. BANGLADESBEN HALÁLBÜNTETÉSSEL SÚJTANÁK A KÁBÍTÓSZER BÛNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÕIT MTI. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT KELENFÖLD ÉS BUDAÖRS KÖZÖTT. NYOLC FORINTTAL DRÁGULT A GÁZOLAJ, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI AGYONVERTE SAJÁT KUTYÁJÁT, ÁLLATKÍNZÁS MIATT ELJÁRÁST INDÍTOTT ELLENE A MEZÕTÚRI RENDÕRKAPITÁNYSÁG POLICE.HU. ÕRIZETBE VETTEK EGY ELEKI FÉRFIT BÉKÉS MEGYÉBEN, MERT BÁNTALMAZTA ISMERÕSÉT, BARÁTNÕJÉT ÉS MEGFENYEGETETT EGY SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÕT IS POLICE.HU. ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG AZT A NAGYKÁTAI FÉRFIT, AKI TAVALY SZALMABÁLÁK FELGYÚJTÁSÁVAL 50 MILLIÓ FORINTOS KÁRT OKOZOTT.