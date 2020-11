Már több mint 59 millió a fertőzöttek száma a világon

Visszaáll az időseknek biztosított vásárlási idősáv - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az Idősek Tanácsának ülése után a közösségi oldalán. Az idősek bármikor vásárolhatnak, de hétköznap 9-11 óra között csak ők tartózkodhatnak a boltban, illetve hétvégén 8-10 között szintén csak a 65 év felettieké a vásárlás lehetősége az üzletekben. 3334 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 177 952-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3891-re emelkedett, 43 339-en meggyógyultak. A tömeges, célzott koronavírus-tesztelés megindítását, valamint az iskolák működésének megvédését nevezte a hét nagy védekezési akciójának Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs ülése után a Facebook-oldalán közzétett videójában. A célzott, tömeges teszteléssel kapcsolatban Orbán Viktor közölte: 47 ezren dolgoznak szociális intézményekben és 191 ezren oktatási intézményekben, és bár a tesztelés önkéntes, biztosan sokan fognak jelentkezni. Elkezdődött a tesztelés az oktatási és a szociális intézményekben. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: a héten összesen 191 ezer embert fognak letesztelni. Szűrőbuszok segítik a koronavírus tünetekkel rendelkező emberek tesztelését - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: a helyszíni tesztelést kizárólag azok vehetik igénybe, akiknek COVID-19 gyanús tüneteik miatt háziorvosa már elrendelte a vizsgálatot. A vakcinakérdést nem szabad átpolitizálni, aki ezt teszi, felelőtlen - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás közölte: a beérkezett orosz vakcinát magyar szakemberek vizsgálják, hiszen egészségügyi vészhelyzet esetén a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy milyen vakcinát alkalmaznak, forgalmazás esetén lenne szükség EU által adott engedélyre. A kormány kötelessége, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa a magyaroknak az oltóanyagot, amelynek beadása ingyenes és önkéntes lesz - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az Országgyűlés ülésén. Az a rendszeres, heti tesztelés, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester bejelentett, nem zajlik a fővárosban - mondta Sára Botond Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az ingyenes parkolás mellett a parkolóházak megnyitásának is az a célja, hogy lassítsák a koronavírus terjedését - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra kiemelte: egy olyan rendelet is született, amely az állami tulajdonú cégek közterületi parkolóit is este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen használhatóvá teszi. Az Európai Unión kívül is van élet - mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Toroczkai László közölte: örülne, ha inkább egy európai gazdasági közösséghez tartozhatna az ország egy politikai birodalom helyett. A Gazdaságvédelmi operatív törzs javaslatai alapján egyszerűbbé és olcsóbbá válhat a pénzügyek intézése - mondta a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Mihály bejelentette, hogy a testület kedden dönt az újabb tehercsökkentésekről. A készpénz visszaszorítása, és az online ügyintézés bővítése egyszerre fogja segíteni a gazdaság újraindítását, valamint a járvány elleni védekezést. Budapesten hozza létre új, globális termékfejlesztő központját az amerikai Diligent, a világ egyik vezető szoftverfejlesztő és szolgáltató vállalata - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Soros György továbbra is minden erővel rá akarja kényszeríteni Európára a bevándorlást, a brüsszeli politikusok és bürokraták pedig segítenek neki - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 59,1 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,8 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A harmadik ígéretes kísérleti oltóanyag bejelentésével egyre több a fény a „hosszú, sötét alagút végén” - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Szerbiában megtízszereződött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi egy hónapban, míg október 22-én csupán 416 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, egy hónappal később már 4995-öt. Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Mindkét országban csökkent ugyanakkor az új koronavírussal fertőzöttek napi száma. Olaszországban túllépte az ötvenezret a járvány halálos áldozatainak száma, egy nap alatt 630 beteg veszítette életét. Oroszoroszágban először haladta meg a 25 ezret az egy nap alatt kimutatott új koronavírus-fertőzöttek száma. A jövő hónap közepétől lényegesen rövidebb időt kell karanténban tölteniük azoknak a külföldről Angliába érkező utasoknak, akik koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat, és negatív leletet kapnak. A koronavírus-járvány miatt elmarad Mexikóban az idei guadalupei zarándoklat, amelyet a világ legnagyobb ilyen eseményeként tartanak nyilván. Térkamerák felvételei segítségével rekonstruálta az olasz terrorellenes nyomozóigazgatóság a Nizzában október 29-én késeléses merényletet elkövető Brahím Iszávi részletes útvonalát a Corriere della Sera című lap ismertetése szerint. Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata - erről az illetékes amerikai szövetségi hatóság vezetője levélben értesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta, hogy a hivatali átadás-átvételért felelős kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását - tudatta maga Trump a Twitteren. Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt megnevezte leendő kormánya kulcsfontosságú tagjait, Antony Blinkent külügyminiszternek, John Kerry volt külügyminisztert pedig klímaügyi különmegbízottnak jelöli majd. Michigan állam négytagú választási bizottsága hitelesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt választási győzelmét. A négytagú bizottság egyik republikánus tagja tartózkodott a hitelesítés megszavazásakor. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet két parancsnokával végeztek Hajber-Pahtunhva tartomány egyik törzsi körzetében a pakisztáni hatóságok - tudatták helyi biztonsági források. Több mint 26 ezer gyerek vált az Afganisztánban dúló harcok áldozatává 2005 és 2019 közt - áll a Save the Children (Mentsük meg a Gyerekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet jelentésében. Egy azeri katonatiszt életét vesztette, egy orosz békefenntartó tiszt és a hegyi-karabahi polgári védelem három tagja megsérült, amikor felrobbant egy akna Hegyi-Karabahban - közölte az orosz védelmi tárca. Oroszország sajnálja az Egyesült Államok kilépését a Nyitott Égbolt egyezményből, amely az amerikaiak távozásával elveszíti életképességét - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök titokban tárgyalásokat folytatott Szaúd-Arábiában Mohamed bin Szalmán trónörökössel - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja. Ankara tiltakozása miatt megszakították egy török lobogó alatt hajózó gyanús teherhajó ellenőrzését a líbiai fegyverembargó betartását szolgáló földközi-tengeri európai uniós műveletben - közölték Berlinben. Kötelezettségszegési eljárás indult 23 EU-tag és az EU-ból kilépett Egyesült Királyság ellen az audiovizuális tartalmakról szóló irányelv átültetésének elmulasztása miatt - csak Magyarország, Dánia, Hollandia és Svédország teljesítette kötelezettségeit. 14 migránst és egy embercsempészt fogtak el a rendőrök az M0-s autóút 19-es kilométerénél. Még mindig vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol a tulajdonosok szándékosan megszegik a védelmi intézkedéseket, a korlátozott nyitvatartásra vagy a tilalomra vonatkozó szabályokat - mondta Kiss Róbert alezredes. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Miskolcon, Sajószentpéteren és Putnokon minősítették egészségtelennek a levegőt a szálló por miatt. Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves (romániai) - Dunaújvárosi Acélbikák 8:3; Gyergyói HK (romániai) - Titánok 3:4 Kolding városában játssza csoportmérkőzéseit a magyar női kézilabda-válogatott a jövő csütörtökön kezdődő dániai Európa-bajnokságon, amelynek szervezői megkapták a kormány engedélyét a torna önálló lebonyolítására. Elhalasztották az evezősök és paraevezősök januárra tervezett amerikai olimpiai kvalifikációs versenyét a koronavírus-járvány miatt.