Már több mint 14 millióan megfertőződtek a világon

14 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4293-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3220-an már meggyógyultak. Nem döntött a Lánchíd felújításának közbeszerzési kiírásáról a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósága. A múlt héten Draskovics Tibor, az igazgatóság elnöke azt nyilatkozta, hogy 99%-ban minden kész van, de Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának tagja szerint ez nincs így, például nincs még független akkreditált közbeszerzési szakértő sem. Schanda Tamás: A csepeli szabadkikötő és az odáig vezető gerincút korszerűsítése veszélybe került, mivel Karácsony Gergelyék „durva, amatőr hibát követtek el” a fejlesztés pályázatánál, kizárva azt a támogatható beruházások köréből. Karácsony Gergely főpolgármester szerencsétlenkedése miatt fejlesztésekről és jelentős támogatásokról marad le a főváros - jelentette ki Schanda Tamás ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Az idősek választásból történő kizárását célzó posztot tett közzé közösségi oldalán Kádár Barnabás, a Momentum politikusa. A momentumos Kádár Barnabás a bejegyzéséhez grafikont is alkotott, amellyel azt igyekszik bizonyítani, hogy az általa populistának kikiáltott pártok és politikusok kizárólag a hatvan év fölötti korosztály szavazatainak köszönhetik megválasztásukat. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint elfogadhatatlan, hogy korlátoznák az időseket a saját politikai jogaik kapcsán. A kormány célja, hogy Budapest mellett Magyarország más városai is erősödjenek a tudomány és az innováció terén - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. ITM: A koronavírus-válság enyhítését célzó Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyvédelmi bértámogatás eddig közel 14 ezer vállalkozás esetén járult hozzá a munkavállalók megtartásához. Tíz év alatt megduplázódott a fogyatékosságügyi szervezetek támogatása - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. Míg 2010-ben 522 millió forint volt, 2021-ben már 1,2 milliárd forint lesz a fogyatékosságügyi-érdekképviseletek támogatása. Évente 1,5-2 millió családos embert érhet el az Európai friss kalandok zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő kampány, amely a jövőben új partnerszervezetekkel egészülhet ki - közölte Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. A kormány szeretné, ha minden nagyobb város elérhető lenne legalább kisrepülőgéppel, ami Nyugat-Európában már mindennapos és összefüggésben van a beruházásösztönzéssel – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Repülőgépalkatrész-gyártó vegyesvállalatot hozott létre az Airbus és Magyarország, az üzem Gyulán épül fel és 2022 közepén kezdi meg a termelést. A kormány álláspontja változatlan, a gazdaságvédelem érdekében támogatni kell a beruházásokat, mert azok munkahelyeket teremtenek, és ma a munkahelyek a legfontosabbak - jelentette ki Varga Mihály a PreBeton Zrt. új üzemének átadó ünnepségén, Erdőteleken. A koronavírus-járvány csúcspontján az embercsempészek is megálltak, de ahogy feloldották a hatóságok a szigorításokat, a bűnszervezetek újra aktivizálódtak - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Egyes európai államok a jelenlegi bizalmi természetű válság alatt a szegényebb országokat sújtanák úgy, hogy velük fizettetnék meg az évtizedek óta fennálló strukturális problémáik kezelését - mondta György László Magyarország élőben című műsorunkban. Az államtitkár az EU 750 milliárd eurós helyreállítási alapjáról elmondta: a pénz szétosztásánál az elmúlt 5 év munkanélküliségi rátáját vennék figyelembe, így azok az országok, amelyek növelték a foglalkoztatottságot kevesebb támogatást kapnának. Soros György magyar származású amerikai milliárdos dollármilliókat fektet radikális baloldali szervezetekbe. A The National Pulse amerikai hírportál információi szerint az üzletember a faji egyenlőség jegyében, szervezetein keresztül pénzeli az NGO-kat. Jean Castex francia miniszterelnök bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt az új kormány elhalasztja az Emmanuel Macron államfő által meghirdetett két nagy reformot, a nyugdíjrendszer és az álláskeresési járadék rendszerének átalakítását. Már több mint 14 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 601 927, a gyógyultaké pedig 7,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Világszerte több mint 1,3 millió orvos és ápoló fertőződött meg az új típusú koronavírussal, az egészségügyi dolgozók nagyjából az egytizedét teszik ki az összes fertőzöttnek - közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Romániában megdőlt 24 óra alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek rekordja, az utóbbi napon 799 új esetet vettek nyilvántartásba. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 57 ezret. Horvátországban egy nap alatt 96-tal nőtt a fertőzöttek száma. Montenegróban egy nap alatt 1522-ről 1582-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A montenegrói főváros, Podgorica vesztegzár alá helyezését fontolgatja az ottani válságstáb a koronavírus-fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt. Ausztriában az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet regisztráltak. Romlott a járványhelyzet Csehországban, az elmúlt napon több mint 130 új fertőzöttet regisztráltak az országban, ami az utóbbi időszak legmagasabb napi esetszáma. Miután Franciaországban a jelek arra utalnak, hogy a koronavírussal fertőzöttek száma „enyhén emelkedni kezdett", a kormány úgy döntött, hogy már a jövő héttől kötelezővé teszi a maszkviselést a nyilvános zárt helyeken. Belgiumban a héten átlagosan száz fölé emelkedett a napi újonnan fertőzöttek száma. A 11,5 millió lakosú országban összesen több mint 63 ezren fertőződtek meg, és 9752-en haltak bele a betegsége. Indiában meghaladta az egymilliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A fertőzöttek száma 34 956-tal, a halálos áldozatok száma 687-tel nőtt egy nap alatt. Tokióban egy nap alatt 293 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ilyen magas napi új esetszámot a járvány kirobbanása óta nem észleltek a japán fővárosban. Iránban az elmúlt 24 órában csaknem 2400 új fertőzöttet regisztráltak és több mint 180 koronavírusos halálesetet jegyeztek fel. A kínai Vuhanban január és március között történt koronavírus-fertőzések akár 87 százaléka is kimaradhatott a hivatalos adatokból egy új kutatás szerint, amely a brit Nature tudományos lapban jelent meg. Az Európai Unió figyelmeztette az amerikai kormányt, hogy hagyjon fel az Oroszország és Európa között tervezett gázvezetékek kiépítésében részt vevő uniós cégek szankciókkal való fenyegetésével, és vitáit szövetségeshez méltón rendezze az unióval. Lefejeztek egy Jézust ábrázoló szobrot az Egyesült Államokban egy Miamihoz közeli településen - jelentette be a miami érsekség. A norvég rendőrség letartóztatott egy brit állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy bombával fenyegetőzött a Ryanair Londonból Oslóba tartó járatán. Elfogták a Fekete-erdőben azt a férfit, aki lefegyverzett négy rendőrt, és eltűnt a németországi hegyvidéken. Embercsempészettel foglalkozó bűnözői csoport nyolc tagját vették őrizetbe Lengyelországban - közölte az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete, az Europol. Az uniós fizetőeszköz, az euró története során talán a legjelentősebb pénzhamisító csoportot számoltak fel Olaszországban, ők gyártották a forgalomban lévő összes hamis euróbankjegy legalább 25 százalékát - közölte az Europol. Törökország 3500-3800 szíriai harcost küldött Líbiába az első három hónapban, hogy a nemzetközileg elismert, tripoli székhelyű kormányerők oldalán harcoljanak Halífa Haftar tábornok ellen - állítja az amerikai védelmi minisztérium. Tömegsírt találtak a hét elején Mexikó második legnagyobb városának, Guadalajarának a közelében legkevesebb 23 ember holttestével - jelentette be Jalisco szövetségi állam ügyészsége. Meghalt egy nő Vác külterületén, amikor két személyautó összeütközött - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Halálos baleset történt Létavértes és Bánk között: egy személygépkocsi elütött egy kerékpárost - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják a Kós Károly sétányt az autóforgalom elől - közölte Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Facebook-oldalán. Mávinform: Változott a vasúti menetrend Kelenföld és Ferencváros között pályafelújítás miatt, néhány vonat a Keleti pályaudvar helyett Kelenföldről indul és oda érkezik. Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén. Myrto Uzuni személyében nyolcszoros albán válogatott szélsőt igazolt a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Ferencváros. Rajna Miklós meghosszabbította szerződését, a válogatott kapus második idényét kezdi meg a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatánál. Szombathelyen rendezik a férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező csoportkörének első állomását január második hétvégéjén, a nőknél a második csoportkört ugyanitt egy héttel később tartják. A tervezhetőbb jövő és a 2021-re halasztott tokiói olimpia zavartalan felkészülési időszakának megteremtése érdekében pénteken lemondott a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége.