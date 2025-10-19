Már több iskolában is 80 és 88 százalék közötti a bevándorló hátterű diákok aránya Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Több helyi iskola oktatója beszélt a sajtónak arról, hogy a külföldi diákok aránya már 80 és 88 százalék között mozog, és az is gondot jelent, hogy ezeknek a gyerekeknek a szülei sokszor olvasni sem tudnak, így hiába fordítják le nekik a dokumentumokat az anyanyelvükre, azokat sem értik.

A gyerekek emellett otthon és az iskolában is arabul beszélnek, úgyhogy a spanyoltanulással lassan haladnak, ami megnehezíti a beilleszkedést. Emiatt több helyi szülő úgy döntött, hogy inkább máshova járatja a gyerekét, mert attól tartanak, hogy a nyelvi és kulturális különbségek miatt egyre nehezebb lesz a közös tanulás.