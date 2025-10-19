Keresés

Külföld

Már több iskolában is 80 és 88 százalék közötti a bevándorló hátterű diákok aránya Spanyolországban + videó

2025. október 19., vasárnap 13:17 | HírTV
feszültség migráció iskolások Spanyolország

Spanyolországban már vannak olyan iskolák, ahol a tanulók több mint 80 százaléka bevándorló. A nyelvi és kulturális különbségek komoly kihívást jelentenek az oktatásban, a tanárok pedig tolmácsokat kérnek, mert nem tudják tartani a lépést. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.

  • Már több iskolában is 80 és 88 százalék közötti a bevándorló hátterű diákok aránya Spanyolországban + videó

Több helyi iskola oktatója beszélt a sajtónak arról, hogy a külföldi diákok aránya már 80 és 88 százalék között mozog, és az is gondot jelent, hogy ezeknek a gyerekeknek a szülei sokszor olvasni sem tudnak, így hiába fordítják le nekik a dokumentumokat az anyanyelvükre, azokat sem értik.

A gyerekek emellett otthon és az iskolában is arabul beszélnek, úgyhogy a spanyoltanulással lassan haladnak, ami megnehezíti a beilleszkedést. Emiatt több helyi szülő úgy döntött, hogy inkább máshova járatja a gyerekét, mert attól tartanak, hogy a nyelvi és kulturális különbségek miatt egyre nehezebb lesz a közös tanulás.

Hamász-támadásokról számolt be az izraeli hadsereg

Hamász-támadásokról számolt be az izraeli hadsereg

 A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az izraeli hadsereg.

Busztragédia történt Brazíliában

Busztragédia történt Brazíliában

 Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte szombaton a rendőrség.
