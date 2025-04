Már Spanyolországban is megjelentek a no-go zónák + videó

Megosztás itt:

Spanyolországban eddig nem volt jellemzőek a no-go zónák, de mostanra a Kanári-szigeteki Gran Canaria egyik városrészére, Vecindariora már így hivatkoznak a helyiek, sőt a nemzetközi sajtó is. Az ellenőrizetlen illegális migráció következményeként ugyanis egyre gyakoribbak a bűncselekmények, főleg az utcai verekedések, késelések és a lakásfoglalások. A közbiztonság drasztikusan romlott, a helyi üzletek és bárok tulajdonosai egyre kevesebb vásárlóról számolnak be, és attól tartanak, hogy Vecindario törvényen kívüli zónává válik, ahol minden konfliktust erőszakkal oldanak meg.

Időben mindössze múlt vasárnapig kell visszamenni, akkor történt a legutóbbi késes támadás, amikor egy férfi több szúrással sebesített meg egy másik személyt fényes nappal az egyik bevásárlóutcában. A helyiek azt mondják, hogy hiába hívják ki a rendőrséget, beviszik ugyan az elkövetőket, de másnap más újra az utcán vannak, úgyhogy valójában a hatóságok is tehetetlenek. Az is aggasztja a térségben élőket, hogy Vencindario közel van népszerű turisztikai célpontokhoz, például Maspalomashoz, úgyhogy aggódnak, hogy a bűnözés átterjedhet a turisták által látogatott területekre is, ami komoly veszélyt jelenthet a szigetek gazdaságára, hisz nekik a turizmus a fő bevételi forrás.

A problémára már a brit sajtó is felfigyelt, ők egy másik közelmúltbeli eseményt emeltek ki, amiben egy lengyel turistát késeltek meg egy szociális étkezdében, aki pengével a testében próbált segítséget kérni. Az esetről készült videók bejárták a közösségi médiát, és csak tovább erősítették az "elszabadult erőszak" narratíváját a szigetek kapcsán.

De már egyes turistáknak szóló weboldalak is figyelmeztetnek a szigeteken tapasztalható közbiztonsági problémákra, több tenerifei incidens is bekerült a hírekbe, ami tovább növeli az aggodalmat a turisztikai szektorban.