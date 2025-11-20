Keresés

Már politikusnőket is provokálnak a bevándorlók Olaszországban + videó

2025. november 20., csütörtök 20:30 | Hír TV

Egy rap dallal provokálta az olasz Liga párt európai parlamenti képviselőjét, Silvia Sardonét egy afrikai férfi. Az iszlamizáció ellen harcoló politikus amúgy évek óta testőrökkel jár, mert halálos fenyegetéseket kap az Olaszországban élő muszlimoktól.

  • Már politikusnőket is provokálnak a bevándorlók Olaszországban + videó

