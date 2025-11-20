Már politikusnőket is provokálnak a bevándorlók Olaszországban + videó
2025. november 20., csütörtök 20:30
| Hír TV
Egy rap dallal provokálta az olasz Liga párt európai parlamenti képviselőjét, Silvia Sardonét egy afrikai férfi. Az iszlamizáció ellen harcoló politikus amúgy évek óta testőrökkel jár, mert halálos fenyegetéseket kap az Olaszországban élő muszlimoktól.
Takács Péter bejelentette, hogy több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy mostantól évente húszmilliárd forint többlet finanszírozást biztosít a kormány az úgynevezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, mint az ultrahang, a CT és az MR.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Úgy tűnik ugyanis, hogy idén rekord-számban érkeztek csónakkal az illegális migránsok. A migráció visszaszorítása az elemzők szerint egzisztenciális kérdés a Munkáspárt számára. Londonból Heckenast László tudósított.