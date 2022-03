Már Louisiana államban tombolnak a tornádók, halott és sérült is van

Megosztás itt:

A Louisiana állam déli részén fekvő kikötővárost és külvárosát sújtó tornádó abból a viharrendszerből vált ki, amely hétfőn Texas és Oklahoma államban pusztított, egy halálesetet okozva. A Louisianát elérő tornádónak, amely autókat borított fel és házak tetejét tépte le, eddig legkevesebb egy halálos áldozata van a New Orleanstól délkeletre fekvő St. Bernard megyében. A forgószél után legalább 13 ezer ház és üzlethelyiség maradt áram nélkül a New Orleans melletti három településen, amelyek egyikén a haláleset is történt. A helyi energiaszolgáltató szerdán közölte, hogy a legtöbb helyen sikerült helyreállítani a szolgáltatást, és már csak 3500 lakásban vagy üzlethelyiségben nem volt áram.

A tornádó nagyjából ott söpört végig, ahol tavaly a 4-es erősségű Ida hurrikán is pusztított. LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere a Twitteren azt közölte, hogy a nagyvároson belül sem halálesetről, sem jelentős pusztításokról nem tudnak, az áramszolgáltatók pedig dolgoznak a város áramellátásának helyreállításán. Közben megnyitották az óvóhelyeket és a menedékhelyeket a szélsőséges időjárás elől menekülőknek, a két déli tagállam, Louisiana és Mississippi területén pedig több helyütt bezártak az iskolák is. Szerda reggel a pusztító viharrendszer előszele Georgia államot is elérte, ahol a heves esőzések és kidőlt fák miatt már többszörös tornádófigyelmeztetést adtak ki.

MTI