2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Már halálos áldozata is van az Európában tomboló viharnak

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2018. január 4., csütörtök 07:36, frissítve: csütörtök 07:48

Franciaországban emberéletet követelt a nyugat-európai vihar: síelőre zuhant egy fa. Tizenöten különböző sérülésekkel kerültek kórházba.

Franciaországban és Svájcban helyenként óránkénti 160 kilométeres szél söpört végig. A kidőlt fák miatt mintegy háromszázezer háztartás van áram nélkül. Svájcban a vasúti közlekedést is fel kellett függeszteni, Németországban pedig autópályákat zártak le az ítéletidő miatt.

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