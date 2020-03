Már ezernél több áldozatot szedett a járvány az Egyesült Államokban

261-re emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban. Az eddigi 21 főről 28–ra nőtt a gyógyultak száma. Ismét tudományos szakemberekkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarországon is súlyosbodó koronavírus-járványhelyzetről a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor kiemelte: szeretné megismerni a lehető legtöbb szakértő véleményét annak érdekében, hogy a kormány továbbra is a kellő időben hozhassa meg a szükséges további döntéseket a betegség elleni védekezésről. Több százmilliárd forintos költsége lesz a koronavírus-járvány elleni védekezésnek, ezek a források a költségvetésben rendelkezésre állnak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A kormány megtárgyalta a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott, de eddigi parlamenti döntés hiányában lejáró intézkedések sorsát, és talált megoldásokat, elsősorban az intézményfenntartók közreműködését kéri -közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, a határzár fenntartását a belügyminiszter saját hatáskörben fogja megoldani, az ítélkezési szünet kérdésében pedig az igazságügyi miniszter tárgyal majd a bírósági hivatal elnökével. A magyarok több mint kétharmada a koronavírus-törvény mellett áll - közölte közvélemény-kutatása adatait ismertetve a Századvég Alapítvány. A környező országokhoz képest Magyarországon sikerült lassítani a járvány terjedését – mondta Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A harctéren az első vonalban az egészségügyi dolgozók állnak, vigyáznunk kell rájuk - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. A Fidesz-frakció szerint az ellenzék még mindig nem értette meg, hogy összefogásra van szükség a koronavírus-járvány miatt a magyar emberek megvédéséért. Akár 2,2 millió koronavírusos beteg kezeléséhez szükséges gyógyszert tudnak előállítani Magyarországon az Alkaloida Zrt. birtokában lévő alapanyagból - értesült a Világgazdaság. További 6,6 millió szájmaszk gyártását kezdik meg a büntetés-végrehajtási intézetekben, miután Törökországból nyolc tonna alapanyag érkezett - tájékoztat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A koronavírus-járvány elleni védekezés keretében a budapesti Heim Pál Gyermekkórháznál is katonai sátrat építettek a kórházba érkező gyermekek előszűréséhez. A légszennyezés csökkentését szolgáló intézkedések bevezetésére kéri az önkormányzatokat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a koronavírus-járvány elleni küzdelem részeként. Állandó véradóhelyet alakítanak ki Balassagyarmaton. Az intézkedés azért különösen fontos, mert a Nyugat-nógrádi városban eddig csak alkalmanként lehetett vért adni, a koronavírus-járvány idején pedig várhatóan több vérre lesz szükség, mint általában. A kormány lezárta a Mátrai Erőmű megvásárlásával kapcsolatos tranzakciót - közölte a Miniszterelnökség vezetője. Magyar Nemzeti Bank: idén 3 százalék alá eshet, hosszabb távon pedig 3 százalék körül stabilizálódhat az infláció. A következő három hónapban 122 milliárd forint kifizetésére számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők a tavalyi kérelmeikhez kapcsolódóan – közölte Nagy István agrárminiszter. Negyvenhárom magyar állampolgárt hoztak haza Izraelből a koronavírus-járvány miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában. Magyarország tovább dolgozik azért, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete megoldódjon, a nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés kérdése rendeződjön - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon - reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Európa Tanács főtitkárának bírálataira, melyeket Marija Pejcinovic Buric a koronavírus-veszélyhelyzettel kapcsolatos magyarországi jogalkotási folyamat kapcsán írt. Magyarország kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel vám- és áfa mentességet kért a külföldről behozott szájmaszkokra, lélegeztetőgépekre és egyéb egészségügyi védőfelszerelésre. Az új típusú koronavírus-járvány okozta válság idején is biztosítani kell az áruk és a hazatérni kívánó polgárok akadálytalan mozgását az Európai Unión belül - mondta Szijjártó Péter a bolgár külügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Magyarország gyakorlatát vette át az Európai Unió a koronavírus miatti likviditási nehézségek kezelése terén azzal, hogy nem minősítette jelentősen megnőtt hitelkockázatnak a lakosság és a vállalatok banki hiteltörlesztési moratóriumát. Csaknem félmillióan fertőződtek már meg az új típusú koronavírussal világszerte. 21 306-an vesztették életüket a Covid-19-ben és 114 858-an gyógyultak meg. Határok nélküli járványt határok visszaállításával kezelni értelmetlenség, mégis több tagállam ezt tartotta megoldásnak - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Lemondott Victor Costache román egészségügyi miniszter, miután több romániai kórházban is orvosok és páciensek tucatjai fertőzték meg egymást koronavírussal. Hatszázhatvankettővel emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 8165-re nőtt a Covid-19 eddigi áldozatainak a száma - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. Spanyolországban a koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma meghaladta a négyezret, és összesen már több mint 56 ezer embernél igazolták a vírus jelenlétét a vizsgálatok - közölte az egészségügyi minisztérium. Hollandiában 852-vel emelkedett a fertőzöttek, és 24 óra leforgása alatt 80-nal a halottak száma. Az országban összesen 6412 fertőzöttet tartanak nyilván, valamint 356-an haltak meg. Mától bírságolhatják a brit rendőrök a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások megszegőit, akik ismétlődő szabályszegés esetén akár bíróság elé is kerülhetnek. Fertőtlenítették a pápa lakóhelyeként ismert Szent Márta-házat, és tovább szigorították az óvintézkedéseket Vatikánváros egész területén, miután Ferenc pápa egyik közeli munkatársának pozitív lett a koronavírus-tesztje. Oroszország két-három hónapnál rövidebb idő alatt legyőzheti a koronavírust - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Pentagon elrendelte a tengerentúli amerikai csapatok utazásainak és bármilyen mozgásának leállítását - közölte Mark Esper védelmi miniszter. Soha nem látott szintre, több mint hárommillió fölé emelkedett az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten az új koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak következtében. Véget érhet a politikai patthelyzet Izraelben, sajtóértesülések szerint Beni Ganz, az ellenzéki Kék-fehér párt elnöke alkut kötött Benjámin Netanjahu ügyvivő miniszterelnökkel, a jobboldali Likud párt elnökével, és beszáll egy általa vezetett kormányba. Újabb módosításokat vezetnek be a közösségi közlekedésben több vidéki városban: tovább csökkentik a járatok számát, mert sokkal kevesebb az utas a koronavírus-járvány miatt. Nyolc szír határsértőt tartóztattak fel a rendőrök Röszkénél. Az illegális migránsokat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Vádat emelt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség egy mezőtúri asszony ellen, akinek ötéves lánya életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután a felügyelet nélkül hagyott gyerek kiesett lakásuk harmadik emeleti ablakából. NAV: Csaknem kétszázmillió forint értékben találtak hamis ruhát, kiegészítőket és szövetet a pénzügyőrök két lengyel kamionban az M43-as autópályán. A járványügyi helyzet miatt, amennyiben az utas lemondja a külföldi utazását, a MÁV-Start kezelési költség nélkül visszatéríti az április 30-ig érvényes nemzetközi jegyek árát. BKK: április 1-től szombati menetrenden alapuló, de frekventált vonalakon sűrűbb közlekedést biztosító menetrendet vezetnek be munkanapokra a koronavírus-járvány miatt lecsökkent utasszámhoz igazodva, és változik az éjszakai járatok menetrendje is. A madárinfluenza H5N8 altípusának jelenlétét igazolta egy Bács-Kiskun megyei kacsatartó gazdaságban a Nébih szerdán, az állategészségügyi szakemberek az érintett 32 500 pecsenyekacsa leölését már gyanú alapján megkezdték. Honvédségi vezetési gyakorlat miatt nagyobb közúti forgalomra kell számítani péntek reggel és délután a Szolnok és Táborfalva közötti útszakaszokon - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Holtan találta fiát és annak élettársát Kiskunfélegyházán egy idős férfi - közölte a rendőrség. Az Európai Kézilabda Szövetség elhalasztotta a nemzetközi kupák négyes döntőit, közük a női Bajnokok Ligája budapesti végjátékát is. Gyurka János lesz a női kézilabda NB I-ben szereplő Motherson-Mosonmagyaróvári KC vezetőedzője a következő idénytől.