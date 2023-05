Már egy hete küzd az áradásokkal Olaszország

Megosztás itt:

Mostantól azonban már fertőzés-veszéllyel is kell számolni, mert a vizet a legtöbb helyen nem tudják elvezetni. Közben az egyik érintett tartomány vezetője Rómában tárgyalt, és mint mondta, hálás az európai országoknak és Magyarországnak a sok segítségért, amit a régiónak ajánlottak.

Nem sikerül elvezetni a Ravenna környéki településeken felgyülemlett vizet, ami már az elhullott állatok tetemeivel, olajjal és a csatornákból kijövő szennyeződésekkel van tele. Péntektől ezért a lakosságot tetanusz, májgyulladás, szalmonella és gyomor-bél hurut-elleni oltásokkal látják el. A tartomány vezetője Rómában tárgyalt, ahol elismerően beszélt az európai országok által felajánlott segítségről.

A kormány által összehívott egyeztetésről nem csak a tartomány, de a mezőgazdasági, az ipari és szakszervezeti vezetők is elégedetten távoztak. Róma ugyanis 2 milliárd eurós azonnali segítséget ajánlott amire óriási szükség van.

Közben a 15. holttestet is megtalálták és a búvárok tovább kutatnak az esetlegesen a víz alatt álló járművekben rekedt emberek tetemei után. A térségben ugyan 15 ezren visszatérhettek az otthonaikba és van, ahol a tanítás is megkezdődött. Sok településen azonban még egy hét után sincs áram és van, ahová továbbra is csak helikopterrel lehet eljutni.