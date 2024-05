Már Donald Trump szerint is kitörhet a harmadik világháború

A lap a The Wall Street Journalra hivatkozva hozzáteszi, hogy amerikai tisztviselők elismerték valóban érkezett egy ilyen kérés az Egyesült Államok kormányához. Kijev azt is kérte Washingtontól, hogy segítsen azonosítani az ukrán fegyverekkel támadandó célpontokat – teszik hozzá.

Korábban a nyugati média arról írt, hogy Ukrajna partnerei nem adtak engedélyt Kijevnek arra, hogy a rendelkezésre bocsátott fegyvereket orosz terület elleni támadásokhoz használja - erről az RBC-Ukrajna számolt be a The Wall Street Journalra hivatkozva.

