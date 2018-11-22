2018. november 22.,
csütörtök, Cecília napja

Már biztos, hogy nem szolgáltatják vissza a sepsiszentgyörgyi iskola épületeit

MTI

2018. november 22., csütörtök 15:56, frissítve: csütörtök 16:03

A román legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen elutasította a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosított épületeinek a visszaszolgáltatását - közölte az MTI-vel az intézmény szóvivője.

A bírói testület háromszori halasztás után hozott döntést a restitúció elutasításáról. Az ítélet kivonatában az szerepel, hogy a fellebbezést a legfelsőbb bíróság megalapozatlannak találta.

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