Már az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Hihetetlen képmutatás! Miközben Magyar Péter a Tisza Párt élén Orbán Viktor horvátországi nyaralását kritizálja, kiderült: élettársa, Szabó Ilona, vagyis Ilike luxusvilágkörüli úton hódítja meg a kontinenseket! USA, Tanzánia, Kína, Ausztrália, Argentína – csak pár állomás, ahol Ilike királynői kényelemben utazik, Magyar millióival támogatva.

A Hír TV riportere arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy hogyan értékeli a Karácsony Gergely főpolgármester lépését.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.