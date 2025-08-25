Keresés

2025. 08. 25. Hétfő
Már az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

2025. augusztus 25., hétfő 14:47 | HírTV

Magyarország energiabiztonsága a kormány felelőssége – ezt üzente az ukrán külügyminiszter, miután rövid időn belül háromszor is megtámadták a Barátság kőolajvezetéket.

  • Már az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Deutsch Tamás szerint a nyomásgyakorlás célja, hogy megváltoztassák Magyarország békepárti álláspontját. A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette: Magyarország ezért ismét arra kényszerül, hogy Szlovákiával együtt felszólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy nyomásgyakorlással és diplomáciai eszközökkel vessen véget az energiabiztonságot jelentő kőolajvezeték elleni ukrán katonai akcióknak.

