Deutsch Tamás szerint a nyomásgyakorlás célja, hogy megváltoztassák Magyarország békepárti álláspontját. A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette: Magyarország ezért ismét arra kényszerül, hogy Szlovákiával együtt felszólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy nyomásgyakorlással és diplomáciai eszközökkel vessen véget az energiabiztonságot jelentő kőolajvezeték elleni ukrán katonai akcióknak.
Külföld
Már az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó
2025. augusztus 25., hétfő 14:47 | HírTV