Már az újrakezdést várja elrabolt lányaival Majan Zin - Magyar Nemzet-exkluzív Tel-Avivból

Legalább 240 túszt tartanak fogva a Hamász palesztin terrorszervezet fegyveresei a Gázai övezetben: fiatalokat, időseket, nőket, férfiakat, gyermekeket, és még néhány hónapos csecsemőket is.

A Magyar Nemzet munkatársai Tel-Avivba megérkezve a Ben-Gurion nemzetközi repülőtéren találkoztak először a Hamász palesztin terrorszervezet által elrabolt túszok plakátjaival.

Minden plakát egy túszt jelentett, amelyen fényképét, nevét és életkorát tüntették fel, majd az angol nyelvű üzenet:

#bringthemhomenow, azaz hozzátok őket haza most.

Az újságírók az izraeli út során az ország minden pontján találkoztak a figyelemfelhívó plakátokkal, még a reklámtáblákon és kijelzőkön is ők szerepeltek. Néhány túsz hozzátartozójával nekik is lehetőségünk nyílt találkozni, köztük a magyar-izraeli állampolgárságú Majan Zinnel.

Könnyeivel küzdve, lányától kapott ékszereit viselve nyilatkozott magyar újságíróknak Tel-Avivban az a magyar-izraeli állampolgárságú édesanya, akinek két lányát, a nyolcéves Ellát és a 15 éves Dafnát hurcolták Gázába a Hamász palesztin terrorszervezet katonái több mint egy hónappal ezelőtt. A fegyveresek támadásakor a két kislány édesapjuk otthonában volt a dél-izraeli Nahal Oz kibucban, onnan rabolták el őket. Majan Zin a magyar újságíróknak elmondta, később a Hamász egy közösségi oldalon futtatott élő adásában látta újra volt férjét, akit később megöltek. Volt férje feleségét szintén megölték a terroristák.

Mutatott egy fotót is a telefonján, amelyen Dafna látható. Hozzátette: lánya olyan matracon ült, amelyet az arabok használnak, így szinte biztos, hogy a fiatalt továbbra is a Gázai övezetben tartják fogva. –

Akik a 7-i támadás mögött állnak, azok nem emberek, hanem állatok, szörnyetegek

– fogalmazott az édesanya. Rámutatott, a háború kirobbanása előtt sok palesztin ingázott a Gázai övezet és Izrael között, voltak, akik naponta jöttek az országba a munkahelyük miatt.

Majan Zin korábban a repülőtéren dolgozott, mindennapjai most azonban többnyire sírással telnek, terapeutához jár, emellett interjúkat ad és olyan emberekkel találkozik, akik tudnak segíteni az elraboltak ügyében. Az interjúban ugyanakkor kiemelte, korábban boldog életet élt, és igyekezett optimista maradni. Hozzátette: bár találkozik gyakran más túszok hozzátartozóival, és nem tud nem gondolni az elrabolt gyermekekre, várandós nőkre, úgy érzi, mindez nincs rá jó hatással, márpedig most saját magára kell fókuszálnia. A Magyar Nemzet kérdésére Majan Zin elmondta,

talán egyszer vissza fogok menni Nahal Ozba, de nem mostanában. Nem tudom, mikor.

Mióta lányait elrabolták a Hamász-terroristák, az édesanya egyszer utazott el a kibucba, de volt férje házába nem tudott bemenni. Mások azonban jártak bent a támadás óta, lányai egy-egy pólóját hozták el neki, azóta is azokkal alszik. A magyar-izraeli édesanya rendkívül elkeseredettnek tűnt: bár bízik abban, hogy lányai épségben hazatérnek, nem tudja, hogyan fog mindez megvalósulni.

Néhány nappal ezelőtt Joe Biden amerikai elnöknek és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek is üzent, arra kérve őket, hogy legalább őt juttassák be a Gázai övezetbe, választ azonban nem kapott. Majan Zin arról is beszélt, hogyan képzeli el az első találkozást lányaival, és hogyan képzeli el közös jövőjüket. Elmondta, hogy először szorosan magához ölelné őket, majd új lakásba költöznének, amelynek kiválasztásakor a biztonság kiemelt szerepet kapna.

Borítókép: A magyar-izraeli Majan Zin, akinek két kislányát rabolták el a Hamász terroristái (Fotó: Origo/Csudai Sándor)