2025. 11. 01. Szombat Marianna napja
Már az osztrák belpolitikába is begyűrűzött a Strabag magyarországi botránya

2025. november 01., szombat 15:59 | Magyar Nemzet
Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára szerint külpolitikai botrányt jelentene, ha a Strabag építőipari óriáscég valóban részt vett volna a magyarországi ellenzék kampányának támogatásában. Az FPÖ parlamenti vizsgálatot kezdeményez, és válaszokat vár Beate Meinl-Reisinger külügyminisztertől, akinek pártja szoros kapcsolatban áll a vállalat fő tulajdonosával, Hans Peter Haselsteinerrel.

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta: Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást. A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – jelentette ki Lázár János.

Az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, Christian Hafenecker megütközését fejezte ki azon információk kapcsán, amelyek szerint a Strabag építőipari vállalat beavatkozhatott a magyarországi választási kampányba. Amikor egy jelentős osztrák üzletember, akit évek óta a NEOS fő finanszírozójának tartanak, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az egy hatalmas külpolitikai bomba – fogalmazott Hafenecker, aki szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek haladéktalanul további információkat kell adnia. A szabadságpárti politikus szerint a minisztériumnak tisztáznia kell, tudott-e bármit a történtekről, illetve érintettek lehettek-e az uniós szervek vagy brüsszeli ügynökségek – írja az OTS.

Fotó: Shutterstock

