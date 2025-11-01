Már az osztrák belpolitikába is begyűrűzött a Strabag magyarországi botránya

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta: Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást. A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – jelentette ki Lázár János.

Az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, Christian Hafenecker megütközését fejezte ki azon információk kapcsán, amelyek szerint a Strabag építőipari vállalat beavatkozhatott a magyarországi választási kampányba. Amikor egy jelentős osztrák üzletember, akit évek óta a NEOS fő finanszírozójának tartanak, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az egy hatalmas külpolitikai bomba – fogalmazott Hafenecker, aki szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek haladéktalanul további információkat kell adnia. A szabadságpárti politikus szerint a minisztériumnak tisztáznia kell, tudott-e bármit a történtekről, illetve érintettek lehettek-e az uniós szervek vagy brüsszeli ügynökségek – írja az OTS.

Fotó: Shutterstock