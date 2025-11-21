Keresés

Külföld

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

2025. november 21., péntek 16:18 | Világgazdaság
monetáris politika Magyar Nemzeti Bank ING Bank Virovácz Péter Virág Barnabás Háború Ukrajnában orosz–ukrán béke

Semmilyen hatása nem lesz a monetáris politikára Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének lemondása – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, miután a jegybank eddigi alelnöke péntek délelőtt váratlanul bejelentette távozását. A hírre a forint azonnal gyengülni kezdett, de az elemző szerint ez csak egy átmeneti hatás lehet, amit a piac korrekciója is alátámaszt. Sőt, szerinte nem kizárt, hogy ha valóban sikerül megkötni az orosz–ukrán békét, akár 375-ig vagy az alatti szintig is megnyílhat az út a hazai deviza előtt.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Ha az orosz–ukrán béke tényleg valósággá válik, akkor a 381-nél húzódó technikai ellenállási szintet könnyen átviheti a forint és megnyílhat a tér egészen a 375 körüli szintekig – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Péntek délelőtt egyszerre több hír is mozgatta a forint árfolyamát, előbb az orosz–amerikai 28 pontos béketerv, amely miatt egy ideig erősödött, majd derült égből villámcsapásként érkezett Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi alelnökének lemondása , aki idő előtt távozik a jegybank vezetéséből. A hírre azonnal gyengülni kezdett a hazai deviza árfolyama, a reggeli 382-es kurzusról egészen 385-ig felszúrt. Nincsen semmilyen monetáris politikai jelentősége, Varga és Kurali szabják most az MNB arculatát.

Virovácz Péter ugyanakkor úgy véli, hogy a monetáris politika Virág Barnabás lemondása miatt nem fog megváltozni, ráadásul nagy meglepetést nem okozott – magyarázta az elemző, aki hozzátette, hogy ez igaz mind a monetáris politikára, mind a média és piaci megjelenésre. Amióta Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ korábbi vezérigazgatója megérkezett az MNB-be, érezhetően háttérbe szorult Virág Barnabás. Egy évvel ezelőtt még minden kamatdöntést követő háttérbeszélgetést ő tartott, illetve ő tartotta a kapcsolatot az elemzőkkel és a külföldi befektetőkkel. 

Ma már ezt a szerepet Kurali Zoltán tölti be, ő lett az MNB második számú arca Varga Mihály után. Innentől kezdve Virovácz Péter szerint a piacok számára kevésbé kellene, hogy meglepetést jelentsen, mivel eleve nem Virággal tartják napi szinten a kapcsolatot. Hangsúlyozta azt is, hogy a monetáris tanács dönt a kamatokról és nem egy személyben Virág Barnabás, márpedig a tanács jól láthatóan elkötelezett a szigorú monetáris politikát illetően. Ettől még nem lesz kamatvágás a következő hónapokban – mondta az elemző, aki legkorábban jövő őszre várja, hogy a jegybank csökkenti a jelenleg 6,5 százalékos alapkamatot.

Fotó: Shutterstock

