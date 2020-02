Már az Egyesült Államokban is van halálos áldozat

Koronavírus-gyanú miatt kórházi megfigyelés alatt tartanak újabb két személyt Balassagyarmaton a Kenessey Albert Kórház fertőző osztályán. Jelenleg a vizsgálati eredményekre várnak az orvosok. A tegnap Balassagyarmaton koronavírus-gyanúval kórházba vitt család mind a 4 tagja egészséges, vértesztjük negatív lett. Csak a karantén idejének letelte, 14 nap után lehet biztosan kijelenteni, hogy valaki egészséges - ezt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa mondta Magyarország élőben című műsorunkban. Szlávik János közölte: a karanténban lévő 17 ember közül egy - a kambodzsai hajón dolgozó nő - ma hazamehet, a többieknek még maradniuk kell. Továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon - ezt mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője. A koronavírus világméretű terjedése miatt a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a testi kontaktus kerülését kéri az istentiszteleteken. Gajda „volt az ész a csapatban, ő volt a főnök” - ezt mondta a kispesti hangfelvételek készítője a Magyar Nemzetnek Gajda Péter, XIX. kerületi polgármesterről. Kispest polgármestere nem kívánt reagálni a Magyar Nemzetben megjelentekre. Gajda Péter szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében arról ír, hogy szerinte egy azonosíthatatlan személy nyilatkozott, fantomokkal pedig nem kíván harcolni. A polgármester ígérte, ha a cikk folytatása is megjelenik szívesen reagál. A Fővárosi Közgyűlés zöldstopot rendelt el a Városligetben, a saját maga által kihirdetett klímavészhelyzetet is semmibe véve - reagált a Fővárosi Közgyűlés által a Városliget területére szerdán megszavazott változtatási tilalomra Baán László. A Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályok alapján a főváros változtatási tilalma nem vonatkozik azon épületekre, amelyek már építési engedéllyel rendelkeznek. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel, majd összehívta biztonsági kabinetjét, amelyen döntés született arról, hogy megerősítik a magyar határok védelmét. Már érezhető a növekvő migrációs nyomás a déli határ mentén, a rendőrség legfrissebb adatai szerint az elmúlt 24 órában 72 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Magyarország - ahogy eddig - úgy a továbbiakban is minden intézkedést meg fog hozni, ami a határvédelem és a magyar emberek érdekében szükséges - jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár a kormány Facebook-oldalán. Olyan helyzet állt elő, amikor Európának a sarkára kell állnia: le kell zárni a határokat az illegális bevándorlók előtt - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs szerint erre a helyzetre most a koronavírus-járvány is „rátesz egy lapáttal, Európa pedig nem válhat kiszolgáltatottá ebben a helyzetben.” Az Európai Uniónak már két éve válaszolnia kellett volna a kihívásra, fel kellett volna készítenie a határvédelmet, hogy a növekvő migrációs nyomást kezelje - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Napokon belül több százezer illegális migráns érkezhet a magyar határra - közölte Szijjártó Péter azután, hogy a török elnök megnyitotta a határt a migránsok előtt. Magyar nemzeti érdek szempontjából minden olyan lépést és döntést támogat a kormány, mely lehetővé teszi a Törökországban élő szírek hazatérését - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett videójában. 300 millió forintot kell visszafizetnie az államkasszába Egernek a Jobbikos polgármester mulasztása miatt. Az egri önkormányzat a város déli iparterületének egyes fejlesztéseit a Modern Városok Program keretében finanszírozta volna. A mintegy 350 millió forintos beruházáshoz egy határidő módosításra lett volna szükség, a kérelmet azonban Mirkóczki Ádám nem nyújtotta be. Legkevesebb 18 ezer szíriai menekült kelt át a török határon az Európai Uniós országokba azóta, hogy a török hatóságok pénteken megnyitották előttük a határt - közölte Recep Tayyip Erdogan török államfő. A görög hatóságok az elmúlt 24 órában több mint négyezer illegális bevándorlót akadályoztak meg a határon abban, hogy átkeljenek Törökország felől - közölte a görög kormányszóvivő. Szteliosz Petszasz leszögezte, hogy a tömeges határsértési kísérletnek semmi köze az elmúlt napokban, 33 török katona eleste miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz. Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol az elmúlt napokban súlyosbodott a válság, miután több tucat török katona esett el a katonai műveletekben. Az USA és az afganisztáni tálib lázadók vezetői aláírták Dohában a békemegállapodást, mely a remények szerint fontos lépés lesz a 18 éve dúló afganisztáni háború lezárásában, és lehetőséget ad az afgánok és a tálibok későbbi békeegyezményének aláírására. Magyarországra látogathat Ferenc pápa az ősszel - erről a vatikáni rádió tudósítója adott hírt, aki szerint a katolikus egyházfő a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából szeptember 20-án érkezhet Magyarországra. A bukaresti törvényszék szombaton este csúszópénz elfogadása gyanújával előzetes letartóztatásba helyezte Sorina Pintea volt román egészségügyi minisztert. Országszerte mintegy hatezer választóhelyiség nyílt meg Szlovákiában, és ezzel megkezdődött a 2020-as parlamenti választás, amely az önálló Szlovákia létrejötte óta már a nyolcadik ilyen alkalom. Két választóhelyiségben történt haláleset miatt egy órával későbbre, este tizenegy órára tolódik a szombati szlovákiai parlamenti választás hivatalos befejezése, s így a tájékoztatási moratórium is. Visegrádi kormányfői csúcstalálkozót tartanak szerdán Prágában, az értekezleten a többi között megvitatják a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetet is - erősítette meg a CTK hírügynökségnek Andrej Babis cseh kormányfő. Olaszországban meghalt a 29-ik koronavírusos beteg. A fertőzöttek száma pedig meghaladja az 1000-et. Olaszország vált a koronavírus-járvány első számú európai gócpontjává. Csak Olaszországban kétszer annyi fertőzöttről tudnak, mint Európa összes többi országában. Öt élvonalbeli mérkőzést elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is. Franciaországban a járványt okozó COVID-19 koronavírus miatt betiltják a zárt térben tartandó olyan rendezvényeket, amelyeken várhatóan 5000 embernél több venne részt - jelentette be szombaton Olivier Veran francia egészségügyi miniszter. Washington államban meghalt az első amerikai állampolgár is, akit a koronavírus fertőzött meg - számolt be a Fox News hírcsatorna. Kínában ismét emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Csütörtökön még 318, pénteken már 427 új esetet regisztráltak. Dél-Koreában több az új koronavírusos beteg, mint Kínában. Egy nap alatt 594 újabb betegről derült ki, hogy megfertőzöttek, míg a járvány kiinduló pontján, Kínában 427-ről. A dél-koreai fertőzöttek száma meghaladja a 3100-at, a halálos áldozatoké pedig a 16- ot. Ázsiában Kína és Dél-Korea után Iránból jelentették a legtöbb fertőzést, közel 600-at. Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője. Ismét John Ratcliffe republikánus képviselőt jelöli az Országos Hírszerzési Igazgatóság élére Donald Trump amerikai elnök. Felrobbant a Starship amerikai bolygóközi űrhajó újabb kísérleti prototípusa szombatra virradóra a texasi Boca Chica melletti űrközpontban. Mellkason szúrtak egy nőt Nagykarácsonyban, a feltételezett elkövetőt elfogták - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. BKK: vasárnap délután és este demonstráció miatt korlátozások lesznek Budapest belvárosában. Szórakozóhelyeken, illetve azok környékén újabb komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Budapesten. Kilencvenkét éves korában elhunyt Székely Éva olimpiai bajnok úszó, a Nemzet Sportolója. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) bejelentette, hogy a koronavírus terjedése miatt október közepe előtt biztosan nem rendezik meg az elhalasztott rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot. A címvédő és listavezető Ferencváros hazai pályán 2-0-ra nyert a Debrecen ellen a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 23. fordulójának zárómérkőzésén. A Ferencváros hazai környezetben 11-10-re legyőzte a Szolnokot a férfi vízilabda ob I szombati rangadóján. Péni István aranyérmet szerzett a puskások versenyében a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokság szombati napján. Sidi Péter olimpiai kvótát szerzett a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokság szombati versenynapján azzal, hogy döntőbe jutott a puskások között.