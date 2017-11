Már az államfő is közbelép: koalíciót akar látni

Frank-Walter Steinmeier német államfő nemcsak a Jamaika-tárgyalások résztvevőit, de pártjának, a Németország Szociáldemokrata Pártjának a vezetőjét is párbeszédre hívta – ami azt sejteti, hogy nem lenne ellenére egy újabb nagykoalíció.

Martin Schulznak viszont igen. Már a szeptemberi választás éjszakáján világosság tette, hogy nem szeretne újra a kereszténydemokratákkal és Angela Merkelllel kormányozni.

„A mai nappal véget ért a CDU–CSU pártszövetséggel folytatott együttműködésünk” – mondta a pártvezető. Szavait akkor még ünnepelték a párttársai, most viszont egyre több SPD-s politikus nyilatkozik úgy különböző német médiumoknak, hogy érdemes lenne újragondolni ezt az álláspontot.

„Sok minden történt az elmúlt nyolc hétben. Szerintem a választók most mindenekelőtt stabil kormányt akarnak. Merkel koalíciós próbálkozásai rosszul voltak előkészítve, rossz volt a tartalmuk és a tárgyalások légköre is, kudarcra voltak ítélve. Most pedig a szociáldemokratáknak újra kell értékelniük a helyzetet. Én ezt magammal kapcsolatban már megtettem, és szerintem az a minimum, hogy leülünk tárgyalni Merkelékkel” – mondta a szociáldemokrata Bernd Westphal.

Hogy Steinmeier milyen állásponton van, arról csak találgatások vannak. A Schulzcal folytatott tárgyalás is titkos volt.

Berlinben nemcsak Martin Schulz, de Angela Merkel pártján belül is egyre nagyobb támogatottsága van egy újabb nagykoalíciónak. Merkel erről eddig nem nyilatkozott, csak azt erősítette meg, hogy inkább új választásokat szeretne, mint hogy a Zöldekkel kisebbségben kormányozzon – mondta berlini tudósítónk.