Már a rendőrségbe is beépültek a migránsokból álló bűnbandák Svédországban + videó

Megosztás itt:

Az elmúlt év szeptemberében megalakult stockholmi kabinet egyik fő vállalása az volt, hogy térdre kényszerítik a migrációs hátterű bűnözői csoportokat. Ezekből a rendőrség közlése szerint mintegy 200 működik Svédország szerte 30 ezer bűnözővel.

Az elmúlt bő egy évben ez nem történt meg, nemhogy csökkent volna, hanem emelkedett az erőszakos bűncselekmények száma. Szeptember kirívóan fekete volt, rengeteg lövöldözéssel és robbantással, gyilkossággal. Ezen a hétvégén is több ilyen történt.

Az már korábban is nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a szervezett bűnözői csoportok beépültek a helyi politikai életbe, illetve a gazdaságba, most már az is látszik, hogy az igazságszolgáltatásban is jelen vannak. Pénteken Stockholm északi agglomerációjában vádat emeltek egy bírósági dolgozó ellen. A külföldi származású 32 éves nő a vád szerint titkos adatokat szolgáltatott ki egy adott bűnözői csoportnak. Ez úgy derült ki, hogy a hatóságoknak szemet szúrt, hogy ezek a bűnözők mindig egy lépéssel előttük járnak, valahonnan belsős információra tehettek szert.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)