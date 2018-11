Már a Hollywood melletti nyaralókat is elérték a lángok

Már 9 halálos áldozata van a Kalifornia államban tomboló erdőtüzeknek, 35 embert eltűntként tartanak számon. A lángok már elérték a Hollywood melletti üdülő-övezetet, Malibut is, ahol több híresség otthona is veszélyben van.

Összetört, kiégett autók a kaliforniai Paradise-ból kivezető úton. A rendkívül gyorsan terjedő erdőtűz elől többen is hiába próbálták elmenekülni, a járművükben ülve érték utol őket a lángok. Az észak-kaliforniai város jelentős része elpusztult, a szemtanúk égő iskolákról, boltokról, éttermekről számoltak be.

Az állam területén három ponton is tomboló erdőtüzek miatt már több mint 150 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Kalifornia déli részén, a szintén evakuált Thousand Oaks városában a helyiek még fel sem ocsúdhattak az előző tragédiából: szerdán itt gyilkolt meg 12 embert egy fegyveres ámokfutó.

„Múlt éjjel hagytuk ott a házunkat, hogy egy biztonságos helyre menjünk. A hírekben mondták, hogy volt egy ház, amiből kihozták az összes motorkerékpárt, de a ház megmaradt. Most idejöttem, hogy meglátogassam a szomszédaimat, és most látom, hogy az én házam is leégett. Ez sokkoló. 21 évig éltem itt” – mondta egy Thousand Oaks-i lakos.

Az erdőtűz elérte a Los Angeles melletti híres üdülőövezetet, Malibut is, számos híresség tengerparti villája is a lángok martalékává válhat. Az Oscar-díjas filmrendező, Guillermo del Toro is elmenekült az otthonából, ahol privát fantasy- és horrormúzeumát is berendezte.

Twitter-üzenetében arról ír, hogy bár gyűjteménye odaveszhet, fontosabb, hogy az élete megmarad. Veszélyben van többek között Lady Gaga, Cher és Kanye West malibui otthona is.

Sajtójelentések szerint a lángok elpusztították egy népszerű tévésorozat, a Westworld egyik állandó forgatási helyszínét is.