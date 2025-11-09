Keresés

Manipilációs vádak miatt lemondott a BBC vezérigazgatója

2025. november 09., vasárnap 21:12 | MTI
BBC lemondás manipuláció

Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

  • Manipilációs vádak miatt lemondott a BBC vezérigazgatója

Ugyancsak bejelentette lemondását vasárnap este Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója.

A két vezető távozásának közvetlen előzményeként a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap a hét elején olyan kiszivárogtatott belső leiratokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint

a BBC Panorama című politikai hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét,

amely az állítólagos manipuláció nyomán úgy hangzott, mintha Trump kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének otthont adó Capitolium megrohamozására biztatta volna híveit.

A törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A zavargásokban 140 rendőr megsérült, és mintegy 1600 embert vettek őrizetbe, akik közül több mint 1200-at később elítéltek. Második hivatali idejének első napján, 2025. január 20-án Donald Trump kegyelmet adott nekik, vagy a már letöltött büntetésüket megváltoztatta.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz,

de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat, és éltessék "a bátor szenátorokat és képviselőházi tagokat".

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy "harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok".

A Telegraph által megszerzett 19 oldalas belső vizsgálati dosszié szerint azonban a Panorama szóban forgó műsorában - amelyet a BBC a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel sugárzott -

úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

Lemondását bejelentő vasárnapi közleményében Tim Davie úgy fogalmazott: jóllehet nem a BBC News körüli jelenlegi vita volt távozásának egyetlen oka, ez az ügy azonban "érthető módon hozzájárult" döntéséhez.

A BBC leköszönő vezérigazgatója - aki 2020 szeptembere óta állt a médiatársaság élén - hozzátette: a BBC összességében jól működik, de "történtek bizonyos hibák", és vezérigazgatóként ezekért végső soron neki kell vállalnia a felelősséget.

A brit médiafelügyelet (Ofcom) nemrégiben ismertetett vizsgálati jelentésében megállapította, hogy

a BBC néhány hónapja műsorra tűzött gázai dokumentumfilmje is "súlyosan megsértette" a műsorkészítési normákat.

A How to Survive a War Zone (Miként lehet életben maradni egy háborús övezetben) címmel készített dokumentumfilm egy Abdullah nevű 13 éves fiú életét mutatta be a gázai háború körülményei között, és ő kommentálta a filmbeli jeleneteket is.

Nem sokkal később azonban kiderült, hogy a palesztin gyerek a Gázai övezetet uraló - Nagy-Britanniában hivatalosan terrorszervezetként nyilvántartott - Hamász radikális iszlamista csoport egyik miniszterének fia volt. Az Ofcom vizsgálati jelentése szerint a nézők "érdemi félrevezetésével ért fel" annak elhallgatása, hogy a dokumentumfilmben főszerepet játszó fiú apja a Hamász által irányított gázai kormányzat tagja.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke hétfőn, londoni alsóházi meghallgatásán várhatóan elnézést kér a cégnél kirobbant botrányokért.

 
 

