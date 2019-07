Manfred Weber visszalépett a csúcsjelöltségtől

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke, Charles Michel az Európai Tanács új elnöke, Josep Borrell az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Christine Lagarde pedig az Európai Bank elnöke lesz - értesült az MTI. A magyar kormány szerint Európának olyan vezetőkre van szüksége, akik tisztelik az európai kultúrát, az európai nemzeteket - hangsúlyozta a Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A visegrádi négyek megkerülésével nem lehet döntést hozni - jelentette ki az államtitkár. Az alapvető jogok biztosává választotta az Országgyűlés Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét. A parlament döntött a képviselőjelölteket megillető mentelmi jog szabályozásának módosításáról, így a jövőben nem jár mentelmi jog azoknak, akikkel szemben jelöltté válásuk előtt kényszerintézkedést rendeltek el, illetve vádat emeltek. Az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szerint az MTA Kutatóintézet-hálózatának működtetése átkerül az újonnan létrejövő Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz - a kormány szándékai szerint ez a lépés Magyarország versenyképességét növeli. A törvénymódosítás ellen több ellenzéki képviselő és civilek is tiltakoztak - az Akadémiai Dolgozók Fóruma tüntetést szervezett az intézmény épületénél. Az Országgyűlés döntése fontos előrelépés a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer megújításában, a kormány az új keretek között 32 milliárd forinttal több támogatást szán a területre - mondta Palkovics László miniszter. Utcahosszal vezet a Fidesz az EP-voksolás után is - derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából. A felmérés szerint a biztos szavazók 53 százaléka továbbra is a kormánypártokkal szimpatizál. A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP 41, a DK 8, a Momentum és a Jobbik 7-7, az MSZP-Párbeszéd, az MKKP és az LMP 3-3-3, míg a Mi Hazánk 2 százalékon áll. Jelentősen emeli a kormány az új bölcsődei férőhelyek létrehozására szánt keretösszeget, így 95 milliárd forintból 7700 férőhely jöhet létre országszerte - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Zökkenőmentesen indult a családvédelmi akcióterv, az új családtámogatások iránt már most nagy az érdeklődés - mondta Novák Katalin államtitkár. Nagy az érdeklődés a családvédelmi akcióterv életbe lépett elemei iránt, az érintettek közül már sokan elkezdték a támogatásigényléshez szükséges igazolások begyűjtését - mondta Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Már igényelhető a falusi csok a pénzintézeteknél - közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az Országgyűlés megszavazta azt a törvénymódosító javaslatot, amely szerint illetékmentesen igényelhető a babaváró hitel, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. Magyarország erősödését mutatja, hogy július 1-jével elindult a családvédelmi akcióterv és a parlament döntése nyomán további adócsökkentések is várhatók - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Csökkent a külföldön munkát vállaló orvosok száma, a 2010-ig tapasztalható kedvezőtlen trend mára megfordult - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ismét meghirdeti az Agrárminisztérium a zártkerti revitalizációs programot, a települési önkormányzatok és ezek konzorciumai pályázhatnak a 2 milliárd forintos keretösszegű programban vissza nem térítendő támogatásra - közölte Nagy István agrárminiszter. A magyarországi áramellátás biztonsága és a klímavédelmi célok végrehajtása érdekében is szükséges Paks II megépítése - mondta Süli János tárca nélküli miniszter. Magyarország békefenntartó feladatainak fő irányvonala továbbra is a Nyugat-Balkán - mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor kiemelte: Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában is instabil a helyzet, ezért ott jelenleg is több mint ötszáz magyar katona teljesít szolgálatot. A döntéssel, amellyel az Országgyűlés jóváhagyta az Egyesült Államok és Magyarország közötti védelmi együttműködési megállapodást, mindkét ország nyer - közölte David Cornstein budapesti amerikai nagykövet. Megerősödtek a magyarellenes hangok és kirohanások a román politikai elitben, ami elfogadhatatlan, és fel kell lépni ellene - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésben. Az úzvölgyi katonai temetőben illegálisan felállított román betonkeresztek műalkotássá nyilvánítása ellen emelt szót Viorica Dancila román miniszterelnöknél Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Megalakult Strasbourgban az új Európai Parlament, amelynek elnökét holnap választják meg. A visegrádi országok Ursula von der Leyen német védelmi miniszter jelölését támogatták az Európai Bizottság következő elnöki tisztségére - közölték diplomáciai források Brüsszelben. A Sea-Watch 3 kapitányát a körülmények nem kötelezték arra, hogy Lampedusa kikötőjébe behajtson az olasz hatóságok tiltása ellenére az illetékes olasz ügyész szerint. Izrael Irán megbüntetésére szólította fel az európai országokat, Nagy-Britannia és az ENSZ-főtitkára pedig aggasztónak nevezte, hogy Iránban az alacsonyan dúsított uránkészlet mennyisége meghaladta a 2015-ös atomalkuban kiszabott határt. Oroszország felszólította Iránt, hogy tanúsítson önmérsékletet a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodással kapcsolatban kialakult helyzetben, és tartsa be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek adott garanciákról szóló egyezményt. Ádil Abdul Mahdi iraki miniszterelnök rendeletet írt alá, amely jelentősen korlátozná az Irán támogatását élvező síita milíciák befolyását és beolvasztaná őket az ország fegyveres erőibe. 137 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016-os puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Elítélte a hongkongi tüntetés erőszakos cselekményeit Carrie Lam kormányzó, különös tekintettel arra, hogy a demonstrálók egy csoportja betört a kormányzati épületkomplexumba - írta a South China Morning Post. Ismeretlen fegyveresek 16 katonát öltek meg Niger nyugati részén egy katonai támaszponton - közölték biztonsági források. Terrorizmus gyanújával három embert őrizetbe vett az ausztrál rendőrség Sydneyben. Letartóztatták Srí Lankán a rendőrfőparancsnokot és a volt védelmi minisztert, mert nem tettek meg mindent a húsvétvasárnap elkövetett merényletek megelőzése érdekében – a merényleteknek 359 halálos áldozata volt, mintegy ötszázan megsebesültek. Tálib fegyveresek lerohanták az afganisztáni Dzsauzdzsán tartomány Kus Tepe nevű kerületét - megölték a biztonsági erők 8 tagját, 108-at foglyul ejtettek. Életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész a wiesbadeni tartományi bíróságon arra az iraki férfira, akit azzal vádolnak, hogy tavaly megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves német lányt. Kigyulladt egy orosz tengeralattjáró, és a tűzben tizennégyen meghaltak - a védelmi minisztérium megerősítette a történteket, a tengeralattjárót az orosz hadsereg szeveromorszki kikötőjébe vitték. Legalább ötvenen meghaltak Nigériában, amikor olajat akartak kiszivattyúzni egy felborult olajszállító tartálykocsiból, amely kigyulladt. 15 ember meghalt, 66 megsérült az indiai Mumbaiban, amikor a heves monszuneső miatt rájuk omlott egy fal. Több mint 800 ezer embert szólítottak fel a japán hatóságok arra, hogy hagyják el otthonukat és vonuljanak biztonságos helyekre, miután Kjúsú szigetére heves esők zúdultak. Életveszélyesen megsebesített egy kutya egy kétéves kislányt Csókakőn – a rendőrség gondatlanságból elkövetett, életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége miatt indított büntetőeljárást. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján a rendőrség két férfit is azzal gyanúsít, hogy magát tábornoknak kiadva károsított meg embereket - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Jogerősen közérdekű munkára ítélte garázdaság és rongálás miatt a Fővárosi Törvényszék azt a két férfit, aki 2017 áprilisában egy tüntetésen a Sándor-palota épületére festékes flakonokat dobott. Szódabikarbóna helyett tévedésből mosószódát árultak a XIII. kerület, Katona József utcában található csomagolásmentes Ligeti Boltban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Több megye strandjain és fürdőinél működő vállalkozásokat ellenőriz a következő hetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A magyar női vízilabda-válogatott a franciák felett aratott 17:3-as győzelemmel kezdte meg szereplését a nápolyi nyári Universiadén. Nem indul el Babos Tímea és Fucsovics Márton vegyes párosban a wimbledoni teniszbajnokságon. A következő idénytől a Magyar Labdarúgó Szövetség a korábbinál szigorúbban bünteti a pirotechnika-használatot.