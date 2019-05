Manfred Weber Hannoverben kampányolt

A Fidesz-KDNP szeretettel köszönti az édesanyákat. Az európai emberek számára az európai parlamenti választás arról szól, lesz-e egyáltalán európai jövő - jelentette ki az Országgyűlés elnöke Mezőtúron. Kövér László kiemelte: az európai emberek szempontjából a voksolás valódi tétje a kontinens és benne Magyarország jövője. Farkas Örs politológus szerint Demeter Márta, az LMP társelnöke volt szocialistaként szocialista szavazókra vadászik a közösségi médiában. Három hét múlva, május 26-án, vasárnap valamivel kevesebb mint 8 millió választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben (EP) a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. Amíg Karácsony Gergely, Zugló polgármestere nem tesz rendet a kerületében, addig a Fidesz-KDNP budapesti polgármesterei nem fogadják őt - reagált a Fidesz arra, hogy az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármesterjelöltje „kerületjárásba” kezdett. Az MSZP programot dolgoz ki a magyarországi orosz befolyásolás elleni fellépésről - jelentette be Mester Barnabás, a szocialisták európai parlamenti képviselőjelöltje. A gyermek világra jöttével a családban új időszámítás kezdődik: egy csodálatos korszak tengernyi, sohasem tapasztalt örömmel és kihívással, mindennél erősebb szeretetkapcsolatokkal - mondta Herczeg Anita, a köztársasági elnök felesége. Azt javasolja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőknek, hogy minél hosszabb időre fixálják a kamatot, mert egy esetleges pénzügyi válság nagy kockázatot jelent. Lízingdíj-támogatás igényelhető új mezőgazdasági gép és berendezés beszerzéséhez - közölte a Agrárminisztérium. Az amerikai elnök és a magyar kormány egyformán erőteljes migrációellenes álláspontot képvisel - jelentette ki Szijjártó Péter. Kiszelly Zoltán politológus szerint Donald Trump amerikai elnök fel szeretné értékelni Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnök politikáját az európai parlamenti (EP-) választások előtt a május 13-i találkozóval. Az esztergomi önkormányzat posztumusz díszpolgári címet adományozott Mindszenty József egykori esztergomi érseknek, az oklevelet Erdő Péter bíboros vette át a hercegprímás emlékére rendezett mise után a Szent Adalbert Központban. Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban. Ma tartják az elnökválasztás második fordulóját Észak-Macedóniában. Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről - értesült a hvg.hu. Szombat reggel óta négyszázötven rakétát lőttek Gázából Izrael felé, éjszaka is folytatódtak a támadások. Benjámin Netanjahu erőteljes izraeli támadásokat rendelt el válaszul a gázai fegyveresek ellen. Donald Trump szerint Észak-Koreának nagy gazdasági potenciálja van, és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nem fogja megszegni a neki tett ígéreteit. Lezuhant egy katonai helikopter Venezuelában, hét utasa meghalt. Őrizetbe vették Algériában Abdel-Azíz Buteflika megbuktatott elnök befolyásos öccsét és a hírszerzés két volt vezetőjét - közölte egy biztonsági vezető. Folyóba csúszott egy landoló utasszállító repülőgép egy floridai repülőtéren, a gép fennmaradt a víz színén, és a rajta tartózkodó mind a 136 utas átvészelte a balesetet - közölték a hatóságok. Megkoronázták X. Ráma thaiföldi királyt a bangkoki Nagy Palotában. 40 szurkolót állított elő a rendőrség az FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt, ellenük garázdaság miatt indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között leszakadt a felsővezeték. Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán. Férfi kézilabda BL: Veszprém - Flensburg 29:25 Labdarúgó NB I: Ferencváros - Újpest 2:1 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC 0:1; Szombathelyi Haladás - Paksi FC 1:1; Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd FC 2:2 Női vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 11:7 Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - RacioNet-Honvéd 10:12 Kreiss Fanni 12. lett a női tőrözők németországi világkupa-versenyén. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője a következő idényben is Danyi Gábor lesz.