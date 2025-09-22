Keresés

Külföld

Újabb állam sorakozott fel a palesztin állam elismerése mellé

2025. szeptember 22., hétfő 13:12 | MTI
Málta elismerés Palesztina

Málta hivatalosan is elismeri a palesztin államot a hétfőn New Yorkban tartandó ENSZ Közgyűlésen - jelentette be a földközi-tengeri szigetország miniszterelnöki hivatala.

  • Újabb állam sorakozott fel a palesztin állam elismerése mellé

Robert Abela miniszterelnök - aki először májusban beszélt kormánya ezen terveiről -, a hét végén már közzétett egy bejegyzést a Facebookon, ahol egy, a Gázai övezetbe eljuttatott máltai élelmiszersegéllyel kapcsolatban azt közölte, a szállítmányt "Málta a palesztin állam elismerésének előestéjén" küldte a térségbe.

A kormányfő történelminek nevezte a lépést, és hozzátette: Valletta továbbra is elkötelezett a régió békéje mellett.

Vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália jelentette be, hogy - a két állami megoldás előmozdítása érdekében -, elismeri a palesztin államot, Franciaország és több más állam pedig várhatóan szintén hétfőn tesz hasonló bejelentést.

Málta régóta támogatja a palesztin államiságra irányuló törekvéseket, miközben Izraellel is diplomáciai kapcsolatokat tart fenn.

A néhai palesztin vezető, Jasszer Arafat özvegye, Szuha is élt egy ideig a szigeten.

Fotó: Shutterstock

