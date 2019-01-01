2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Május 4-én koronázzák X. Rámát

MTI

2019. január 1., kedd 15:24

Három napig tartó nagyszabású ünnepség keretében május 4-én koronázzák meg Thaiföld új királyát, Maha Vadzsiralongkornt – jelentette be kedden a királyi palota.

Az ünnepségeken május 5-én királyi parádét is tartanak.

A 66 éves uralkodó apja, a 88 éves Bhumibol Aduljadedzs 2016. októberi halála nyomán lép a trónra X. Ráma néven. Maha Vadzsiralongkornt 2016. december 1-én nyilvánították Thaiföld királyává.

Apja halála után az új király időt kért arra, hogy gyászolhasson, és csak később koronázzák meg.

Maha Vadzsiralongkorn Buhimbol Aduljadedzs és Szirikit királyné második gyermeke és egyetlen fia, aki Nagy-Britanniában és Ausztráliában tanult. Már 20 éves korában, 1972-ben trónörökösnek nyilvánították.

 

 

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