2025. 09. 05. Péntek
Külföld

Magyarul szólt egy nő Kolozsváron, érkezett is a betámadás + videó

2025. szeptember 05., péntek 21:19 | MTI
Kolozsvár magyarellenesség Románia

Újabb magyar nemzetiségű személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő "bozgornak" (hazátlan) nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán – számolt be pénteken a Krónika hírportál.

  • Magyarul szólt egy nő Kolozsváron, érkezett is a betámadás + videó

Az erdélyi közéleti portálnak a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: hivatalból indult eljárás az incidens kapcsán a román Stiri de Cluj nevű hírportál cikke nyomán.

A történtekkel kapcsolatban erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával folyik kivizsgálás.

A csütörtökön történt kolozsvári incidensről Tudor Duica, a TEUS – Transilvania Noastra – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen regionalista egyesület vezetője számolt be a Facebookon.

Mint írta, a megfenyegetett magyar nő egyik barátjának a felesége. Duica barátja rövid beszámolóját is megosztotta, mely szerint az eset a vasúti pályaudvar környékén történt, amikor felesége telefonon magyarul beszélt egy magyarországi ügyfelével. Ekkor egy jól öltözött 50 év körüli nő agresszíven rászólt:

"Bozgoroaica (a hazátlan nőnemű változata románul), magyarul beszélj otthon, ne Kolozsváron az utcán!". A férj szerint felesége nem tudott válaszolni az inzultusra.

Tudor Duica az incidens kapcsán leszögezte: hasonló megnyilvánulásnak nem lenne szabad megtörténnie, és a jelek szerint veszélyessé válik magyar nyelven beszélni a nyílt utcán Kolozsváron.

"Szolidárisnak kell lennünk a magyarokkal, nem tehetjük ki őket e kretének kénye-kedvének, hiszen másképp nem nevezhetem őket"

– írta Duica. A transzilvanista szervezet elnöke a több román párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjére, Dan Tanasára utalt, aki nemrég egy bejegyzésében a nem román etnikumúak ellen hergelte követőit a Facebookon.

A napokban kiderült: júniusban a Kolozsvár melletti Szászfenesen fizikailag bántalmaztak egy férfit, mert feleségével magyarul beszélt az üzletben. Bár a férfi nem tett feljelentést, az eset közösségi médiában és a sajtóban való megjelenése után a rendőrség hivatalból eljárást indított.

Kolozsváron a múlt héten egy nepáli vendégmunkást vertek meg, az elkövető ügyvédje szerint nem rasszista indítékkal. Ugyanazon a napon Bukarestben is bántalmaztak egy bangladesi vendégmunkást, a támadó által készített videófelvétel szerint származása miatt.

A kolozsvári magyarelleesség okairól Láncreakció című műsorunkban Kertész Dávid, a Pestisrácok újságírója beszélt Láncreakció című műsorunkban.

Kapcsolódó tartalmak

