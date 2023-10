Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni

Megosztás itt:

Senki nem jelent meg azon a tüntetésen, amelyet szombatra szervezett a Magyarországon Élő Palesztinok Közössége. A budapesti Fővám térre hirdetett eseményen csupán rendőrökkel lehetett találkozni. A palesztinbarát demonstrációra a közösség facebook csoportjában toborozták a résztvevőket, szerintük ugyanis a palesztinokat brutális agresszió érte.

De nem ez volt az első tüntetés a palesztinok mellett. Pénteken maroknyi ember jelent meg a Külügyminisztérium előtt egy hasonló eseményen, éppen aznap, amikor a rendőrség és Orbán Viktor is közölte, hogy Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett demonstrálni. A palesztinbarát szervezet felhívásán az volt olvasható: „Állj ki Gázáért és bátor embereiért!”

"Ami megdöbbentő és a vészcsengőt a mi fejünkben is meg kell, hogy indítsa, hogy szimpátia tüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Még Magyarországon is próbálkoztak de ugye itt terrorszervezetek mellett szimpátia tüntetés nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszélyt jelentene a magyar polgárok számára" – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

A magyar haderő napról napra képesebb és alkalmasabb arra, hogy megvédje a hazát – erről már Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt a Napi aktuálisban. A honvédelmi miniszter nem tart attól, hogy az izraeli háború eszkalációja miatt hazánk belekeveredik bármilyen formában ebbe a konfliktusba. Azt azonban minél hamarabb el kell érni, hogy a háború véget érjen, hiszen annak következményei nagyon súlyosak lehetnek az egész világra nézve – tette hozzá.

Ahogy az orosz-ukrán háború tanulságait is figyeljük és folyamatosan beépítjük, úgy a most kitört, vagy most különösen intenzívvé vált, hiszen ez amúgy sem volt egy békés sarka a világnak, az izraeli-palesztin konfliktus tapasztalatait is be fogjuk építeni a harci eljárásaink, a gondolkodásmódunkba – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A magyarországi zsidók nem félnek, de a rendőrséggel együttműködve jobban figyelnek minden gyanús jelre – mondta az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője. Köves Slomó szemfényvesztésnek nevezte a palesztinbarát tüntetéseket.

"Nem egy palesztin-párti tüntetés hanem egy Hamász-párti tüntetés és ez egy jelentős különbség. Egy Hamász-párti tüntetést ugyanúgy be lehet és be kell tiltani a mi álláspontunk szerint, mint ahogy a Hamászt magát be lehet és be kell tiltani bárhol a világon, mert egy olyan szervezet, amely más embereknek a gyilkolását, a föld színéről való eltüntetését tűzi ki célul, az egy demokráciában nem lehet legitim – hangsúlyozta Köves Slomó.

A rendőrség pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a betiltott gyűlésen történő részvétel szankciót von maga után.