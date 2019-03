Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkosság elkövetője

Már a Terrorelhárítási Központ is vizsgálja az új-zélandi terrortámadást elkövető ausztrál férfi magyarországi látogatásának körülményeit. A támadó pénteken 49 embert agyonlőtt, és 48-at megsebesített az új-zélandi Christchurch mecsetében. Társai is lehettek, de egyelőre nem tudni, hogy az őrizetbe vett két embernek milyen szerepe volt a vérontásban. Az ausztrál állampolgárságú terrorista ellen már vádat is emeltek Új-Zélandon.