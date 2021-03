Magyarországon is érezhető földrengés volt Bécs közelében

Meghaladta a kétmilliót a beoltottak száma Magyarországon - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Közelíti a másfél milliót a Pfizer által Magyarországra szállított koronavírus elleni vakcina mennyisége - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Magyarország oltónemzet - mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. 4609 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 645 733-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 274 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 435 főre emelkedett. Húsvétkor is fontos az elővigyázatosság, mivel úgy tűnik, hogy még mindig a járvány felívelő szakaszában vagyunk - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a Kossuth Rádióban. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter arra kéri a várandósokat, hogy regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, aki megszervezi az oltásukat a kórházi oltóponton. Az iskolák újranyitásának feltétele az oktatásban dolgozók koronavírus elleni védettsége - rögzítették közös nyilatkozatukban oktatási szakszervezetek és szakértők. Arra kéri a koronavírus-fertőzötteket a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége, hogy ne ők váltsák ki a gyógyszertárakban a favipiravir tartalmú gyógyszert, hanem kérjék meg hozzátartozóikat vagy forduljanak segítségért az önkormányzathoz. Az emberi erőforrások minisztere felkeresi az egészségügyi ellátórendszer legmegterheltebb egységeit. Reális a BKV szakszervezeteinek 6 százalékos béremelési igénye, amellyel a társaság reálbéreinek csökkenését kívánják elkerülni - mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Kossuth Rádiónak. Láng Zsolt nem tartja jó tárgyalási technikának, hogy a főváros nem is próbál forrást találni a BKV dolgozóinak követelésre, miközben Karácsony Gergelyék és Gy. Németh Erzsébeték ellenzékben mindig vadul kiálltak a szakszervezetek mellett. Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pályázati felhívása a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amelyre külhoni magyar jogászhallgatók jelentkezését várják - közölte Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte: a pályázat célja a külhoni magyarság „jogi gyarapodásának elősegítése”. KSH: Februárban a munkanélküliek száma 213 ezer volt, ami 46 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 1,0 százalékponttal, 4,5 százalékra emelkedett. KSH: Februárban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 550 ezer volt, ami - jórészt a koronavírus-járvány gazdasági következményeként - 104 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál, de 14 ezerrel több mint az előző hónapban. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével és a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel háromoldalú találkozón vesz részt csütörtökön Budapesten. Az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel közös találkozó a koronavírus-járvány utáni Európa építését szolgálja - válaszolta Matteo Salvini, az olasz Liga párt vezetője az MTI kérdésére. Szlovénia megbünteti azokat az állampolgárait, akik a koronavírus-járvány megfékezésre hozott korlátozások ellenére vörös besorolású országba utaznak - mondta Ales Hojs belügyminiszter. Lengyelországban áprilistól gyorsítanak a koronavírus elleni oltási kampányon, a módosított stratégia szerint a lakosság születési évjárat szerinti, majd általánosan, mindenkire kiterjedő oltására állnak át. Az Európai Parlament működése lesz az Orbán Viktor meghívására Budapesten rendezendő magyar-lengyel-olasz egyeztetés egyik témája - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Az egész ország harcol a koronavírus-járvány ellen, „de közben nekünk a fél szemünket a gazdaságon, a gazdaság újraindításán kell tartani”- fogalmazott a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök, aki Üzbegisztán fővárosában tárgyal. A miniszterelnök hozzátette: ezért utazott Üzbegisztánba, ahol a magyar cégek üzleti lehetőségeit bővítik, bemutatkoznak a sikeres magyar cégek, mint az OTP, és más közepes vállalkozások. 95 megállapodást írt alá az üzbég és a magyar kormány Taskentben, ezek alapján magyar vállalatok kapják meg a lehetőséget arra, hogy stratégiai ágazatokat átalakítsanak, illetve modernizáljanak itt Üzbegisztánban - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. A világon 127,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, meggyógyultak 72,4 millióan a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az EU mindent megtesz, hogy finanszírozást biztosítson a koronavírus elleni oltóanyagok gyártásának globális növelésére - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, a WHO főigazgatójával közösen. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint tíz és félezer, a megelőző napinál mintegy kétezerrel több új fertőzöttet regisztráltak, megint sokan, csaknem 290-en haltak bele a betegségbe egy nap alatt. Oroszország egymillió adag Szputnyik V vakcinát kínált fel Ausztriának a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, ennek leszállítása júniusig megtörténhet - írták a keddi osztrák lapok a kancelláriahivatal. Lehetséges mellékhatásokról szóló új adatok miatt felfüggesztik az új típusú koronavírus okozta betegség elleni AtsraZeneca-féle védőoltások beadását Berlinben a 60 év alattiaknál. Olaszországban zajlik a hetvenes korosztály koronavírus elleni beoltása, a 73 éves kormányfő, Mario Draghi AstraZeneca-vakcinát kapott. Vlagyimir Putyin elnöknek a Covid-19 elleni beoltása példaként szolgál majd az oroszok számára, és a vakcina beadatására fogja ösztönözni őket - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A második világháború utánihoz hasonló összefogást kezdeményez 24 ország és nemzetközi szervezet vezetője a koronavírus-világjárványhoz hasonló veszélyhelyzetek intézményes megelőzése végett - jelent meg a világ több vezető újságában. Erőszakba torkollott a korlátozások elleni tüntetés Bukarestben. Mintegy háromszáz tüntető kövekkel, üvegekkel dobálta meg a rendfenntartókat, kirakatokat törtek be, szemeteskukákat, padokat rongáltak meg ma hajnalban. Elítélte Klaus Iohannis román államfő a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megszorítások elleni tüntetéseken megnyilvánult erőszakot, valamint a demonstrációk politikai célú, idegengyűlölő, antiszemita eszmék terjesztését célzó kisajátítását. Elfogadta Igor Matovic szlovák kormányfő lemondását Zuzana Caputová államfő, majd Eduard Heger volt pénzügyminisztert bízta meg az új kabinet megalakításával. Átalakításokat jelentett be kormányában Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, miután egyik helyettese, Pablo Iglesias távozott a kabinetből. Az Európai Unió a tavaly felajánlott összeggel megegyezően idén is 560 millió eurót ajánl fel a szíriai civil lakosság és a mintegy 5,6 milliót kitevő szíriai menekült megsegítésére - jelentette be az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága egyhangúlag megszavazta a hongkongi választási törvény módosításáról szóló tervezetet, amely alapján a hongkongi törvényhozói tanács a város lakói által megválasztott tagjainak száma jelentősen csökken. Japán felfüggesztette az újabb segélyek folyósítását Mianmarnak a katonai puccs miatt - közölte Motegi Tosimicu japán külügyminiszter. Operatív törzs: hétfőn 655-en szegték meg a maszkviselési szabályokat. Jogerősen is életfogytiglant kapott az a szentpéterszegi férfi, aki 2018 októberében halálra késelte feleségét. Unokázós csalókat fogtak el Nógrád megyében, a szlovák tettesek több embertől csaltak ki, illetve kíséreltek meg kicsalni készpénzt Nógrád és Heves megyében - tájékoztatott a Nógrád megyei főügyész. Gyermekpornográfia miatt emelt vádat a Bonyhádi Járási Ügyészség egy 32 éves, Bonyhád környékén élő férfi ellen, aki több ezer, gyermekekről készült fotót töltött le számítógépére - közölte a Tolna Megyei Főügyészség. Tarlóégetés közben meghalt egy férfi a Zala megyei Rédicsen, a 75-ös főút mellett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Összeütközött egy személyautó és két kamion a Szekszárdot elkerülő 56-os főúton, a balesetben többen megsérültek - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. A közelgő húsvét miatt üveges tormákat vizsgált a Nébih, élelmiszerbiztonsági szempontból mindent rendben találtak, ugyanakkor jelölési hibák miatt 15 terméknél hatósági eljárás indult, amelyekért várhatóan együttesen 600 ezer forint bírságot szabnak ki. Magyarországon is érezhető földrengés volt az osztrák főváros, Bécs közelében - tájékoztatta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Németh Ágnes tagja lesz idén a kosárlabda Hírességek Csarnokának. Ötödik magyar egységként a Fehérvári Eszter, Ferencz Panna női könnyűsúlyú kétpár is részt vehet az evezősök európai olimpiai kvalifikációs versenyén április elején, az olaszországi Varesében.