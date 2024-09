Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia is megkezdte az LMBTQ elleni harcot a törvényalkotásban

Emellett, jegyzi meg a lap, a törvény feltehetően az Európai Bizottság kifogását követően várhatóan az EU Bírósága is vizsgálja, ahogy a magyar törvény tekintetében is tette, és valószínűleg a nemrég életbe lépett bolgár törvény kapcsán is tenni fogja.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.