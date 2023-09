„Magyarország úgy fejlett ország, hogy nem voltak gyarmatai”

Megosztás itt:

Feszült a geopolitikai helyzet a csendes-óceániai régióban: Kína felemelkedését sok térségbeli állam közvetlen fenyegetésnek érzi. Indonézia is?

Kína felemelkedését természetesen Indonézia is érzékeli. Amikor egy ország elindul a fejlődés útján, és hirtelen megerősödik, akkor az minden esetben gyanút, aggodalmat, esetleg félelmet kelt a környező országokban. De ez a probléma már Kína felemelkedése előtt is létezett, ez nem új a régióban. Indonéziának megvannak a saját problémái, amelyekkel meg kell birkóznia, ahogy Japánnak és Tajvannak is megvannak a saját nehézségeik.

De van olyan szempont, amelynek mentén még Indonézia számára is fejtörést okozhat a kínai előretörés?

Indonézia számára ebből a konfliktusból egy ügy jelent igazi problémát: a gazdasági érdekszféra-határok kérdése. Mi ebből a szempontból vizsgáljuk ezt a regionális konfliktust. Azt, hogy Japán vagy Tajvan milyen problémákat érzékel a Kínával való kapcsolatában, azt mi az ő belügyüknek tartjuk.

Azt is fontos látni, hogy a globális gazdaságban a felemelkedés, a növekedés jelenleg inkább Keleten jelentkezik, a nyugati világ stagnál, nem fejlődik – a régiónk értékelésénél pedig ezt is figyelembe kell venni. Indonézia számára nyilvánvaló valóság, hogy a kínai egy felemelkedő gazdaság, amely globális erőközponttá válik.

