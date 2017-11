Magyarország nem vétózhat, különben uniós pénzeket bukhat

Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament saját tárgyalási mandátumát az uniós menekültügyi rendszer reformja kapcsán. A javaslat szerint a jövőben, ha egy tagállam menekültügyi rendszere nem bírja a rá nehezedő nyomást, akkor a menedékkérőket gyorsan és automatikusan szétosztanák, minden államnak teherbíró képessége arányában kell majd kivenni a részét a kérelmek elbírálásból és a jogosultak elhelyezéséből.

Magyarország kezdettől ellenzi ezt a javaslatot, a téma európai parlamenti jelentéstevője szerint azonban ennek nincs jelentősége, mert ez olyan terület, ahol egyetlen tagállamnak sincs vétójoga.

„Az uniós alapszerződésekben semmi nem utal arra, hogy az Európa Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia. A menedékjog és a migráció területén minősített többséggel szavazhatnak, ami azt jelenti, hogy azok a országok, amelyek nem akarnak részt venni a felelősség tisztességes megosztásában, egyszerűen felülbírálhatók többségi szavazással. Ez a demokrácia lényege” – jelentette ki Cecilia Wikström, a Liberálisok EP-képviselője.

A képviselők egyetértettek abban is, hogy a szabályokat be nem tartó tagállamok azt kockáztatják, hogy kevesebb EU-s forráshoz férnek hozzá. Az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő tanács között hamarosan kezdődnek a tárgyalások ezzel kapcsolatban, de első alkalommal decemberben az állam- és kormányfők tanácsa is napirendre tűzi a kérdést.