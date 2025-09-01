Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó

Megosztás itt:

Közben az Európai Bizottság elnöke az unió keleti határán lévő országokba látogatott, ahol közölte: a külső határok védelme közös felelősség, és ehhez további uniós forrásokat kapnak az érintett országok. Arról azonban nem beszélt, hogy Magyarország ugyanezért nem plusz pénzt, hanem napi egymillió eurós büntetést kap. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Brüsszelből.