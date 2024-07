– Úgy gondolom, Magyarország megőrzi következetes álláspontját a béke mellett. A miniszterelnök nemzetközi békepárti szerepe egészen új dimenzióba lépett, ebből a szempontból az ukrajnai út igen jelentős volt. Mivel most Magyarország tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, Európa egészében nagyobb szerepet kap majd Magyarország békepárti álláspontja. Sokan felismerték, hogy az orosz–ukrán konfliktus nem a tervek szerint alakult, és jobb lenne minél előbb megoldást találni, mint egy végtelen háború útján haladni.

Your browser does not support the video tag.