Magyarország ismét exportálhat baromfit Kínába

2018. NOVEMBER 5., HÉTFÕ ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK. AZ MSZP TÁMOGATJA A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK MEGADÓZTATÁSA ELLENI DEMONSTRÁCIÓT. DK: AZ UKRAJNÁBÓL KIUTASÍTOTT BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL SZÁMOLJON BE ARRÓL, HÁNY KÁRPÁTALJÁN ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRT FENYEGET VESZÉLY. LMP: A KORMÁNYNAK SÜRGÕSEN CSELEKEDNIE KELL A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN. ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, LEHET PÁLYÁZNI A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉRE. VÉCSEY LÁSZLÓ FIDESZES KÉPVISELÕ SZERINT GÉMESI GYÖRGY NEM GAZDASÁGI, HANEM POLITIKAI OKOKBÓL FÜGGESZTETTE FEL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁST. LEMONDOTT A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELNÖKI POSZTJÁRÓL GÉMESI GYÖRGY. NOVÁK: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ. NAIK: IDÉN 150 MILLIÓ FORINTNYI BÍRSÁGOT SZABTAK KI PARLAGFÛ MIATT. 40 MRD FT-OT FORDÍT A KORMÁNY A FIATALOK ÉS AZ ÁLLÁSKERESÕK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁRA MAGYAR KÖZLÖNY. NAK: DECEMBER VÉGÉIG KELL BEJELENTENI A 2500 NM-NÉL NAGYOBB GYÜMÖLCSÖSÖKET, A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA 50 EZRES BÍRSÁGGAL JÁRHAT. KÉT FELSZÍNI ÉS KÉT FELSZÍN ALATTI MEGÁLLÓVAL BÕVÜL A 3-AS METRÓ ÉSZAKI SZAKASZA, MINTEGY HÁROMMILLIÁRD FORINTBÓL. TAVALY AZ ÉV ELSÕ FÉLÉVBEN 275 KERÉKPÁROS BALESET TÖRTÉNT BUDAPESTEN, MÍG IDÉN UGYANEBBEN AZ IDÕSZAKBAN 309 VOLT, AMI 12%-OS EMELKEDÉS. OKTÓBERBEN 5,4 SZÁZALÉKKAL TÖBB ÚJ AUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA MAGYARORSZÁGON, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SANGHAJBAN: KÖZÉP-EURÓPA GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE KÉTSZER NAGYOBB AZ EURÓPAI ÁTLAGNÁL, AMIRE KÍNA IS FELFIGYELT. AZ IMPORTVÁM CSÖKKENTÉSÉRE ÉS A KÍNAI PIACHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE TETT ÍGÉRETET HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK. MAGYAR KERESKEDELMI KÖZPONTOT NYITOTT SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER SANGHAJBAN. JÖVÕ NYÁRTÓL A CHINA EASTERN KÖZVETLEN REPÜLÕJÁRATOT INDÍT SANGHAJ ÉS BUDAPEST KÖZÖTT SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK ÉS SZOCIÁLDEMOKRATÁK FOLYTATNI KÍVÁNJÁK A KORMÁNYZATI EGYÜTTMÛKÖDÉST JELENTETTÉK KI A PÁRTOK VEZETÕI BERLINBEN. AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: IRÁN VAGY NORMÁLIS ORSZÁGKÉNT CSELEKSZIK, VAGY GAZDASÁGI ÖSSZEOMLÁSSAL KELL SZEMBENÉZNIE. IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI. A HATÓSÁGOK SZERINT EDDIG 29 ÁLDOZATA VAN AZ OLASZORSZÁGI VIHAROKNAK, SZICÍLIÁBAN MEGHALT EGY 9 TAGÚ CSALÁD, AMIKOR HÁZUKAT ELÖNTÖTTE A VÍZ. A LENGYEL HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK MÁSODIK FORDULÓJA MEGERÕSÍTETTE, HOGY A NAGYVÁROSOKBAN MEGTÖRHETETLEN A KORMÁNYELLENESSÉG. SZAKÉRTÕ: CSAK A HATÁRNÁL LEHET MEGÁLLÍTANI AZ AMERIKA FELÉ TARTÓ KARAVÁNT. LE MONDE: NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI FRANCIAORSZÁG A SZÍRIAI REZSIM HÁROM MAGAS RANGÚ VEZETÕJE ELLEN. VASÁRNAP NAGY TÖBBSÉGGEL UTASÍTOTTÁK EL ÚJ-KALEDÓNIÁBAN A FRANCIAORSZÁGTÓL VALÓ ELSZAKADÁST. ZAVARGÁSOK TÖRTEK KI ÚJ-KALEDÓNIÁBAN, A FÜGGETLENSÉGI NÉPSZAVAZÁS UTÁN TÖBBEN GYÚJTOGATTAK ÉS KÖVEKET DOBÁLTAK EGY HÓNAP MÚLVA LESZ EREDMÉNYE A 189 EMBER ÉLETÉT KÖVETELÕ INDONÉZ LÉGIKATASZTRÓFA KIVIZSGÁLÁSÁNAK. AZ USA ELÍTÉLTE AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSÁBAN. DZSAMÁL HASOGDZSI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ "ELÕRE KITERVELT MEGGYILKOLÁSÁT" SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁN. TÖRÖK LAP: SZAÚD-ARÁBIA EGY VEGYÉSZT ÉS EGY TOXIKOLÓGUST KÜLDÖTT A HASOGDZSI GYILKOSSÁG NYOMAINAK ELTÜNTETÉSÉRE. ISMERETLEN BAKTÉRIUM VÉGZETT EGY NAP ALATT 12 ÚJSZÜLÖTTEL AZ AFGANISZTÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉBEN TALÁLHATÓ PANDZSSÍR TARTOMÁNYÁBAN. TÖBB MINT 20 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY CSALÁD 9 TAGJA A PALERMO TÉRSÉGÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN, KÉT EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK TÛZPÁRBAJBAN MEGÖLTEK 19 ISZLAMISTA SZÉLSÕSÉGEST. KUTATÓ: AZ ISTENKÁROMLÁST TILTÓ TÖRVÉNYT ARRA HASZNÁLJÁK FEL PAKISZTÁNBAN, HOGY KONCEPCIÓS ÜGYEKET KREÁLVA BÁNJANAK EL ELLENSÉGEIKKEL. TÛZ ÜTÖTT KI EGY XIV. KERÜLETI TÁRSASHÁZ EGYIK ELSÕ EMELETI LAKÁSÁBAN, A JÁVORKA ÁDÁM UTCÁBAN, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET HOZTAK KI A LAKÁSBÓL. TÖBB JÁRMÛ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN KEREKHARASZTI KÖZELÉBEN, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZON NAGY A TORLÓDÁS. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI SZÓVÁLTÁS UTÁN ÉLETVESZÉLYESEN MEGSZÚRTA ISMERÕSÉT ZUGLÓBAN POLICE.HU. BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.