Magyarország hivatkozási alappá vált, amikor a családtámogatásokról van szó

Novák Katalin elmondta, a Politikai Hálózat az Értékekért már harmadik alkalommal szervezett transzatlanti csúcstalálkozót. Latin-Amerikát megelőzően az Egyesült Államokban, illetve Európában volt ilyen rendezvény. Szavai szerint olyan nemzetközi hálózatról van szó, amely gyakorlatilag az egész világra kiterjed, igyekszik összefogni olyan döntéshozókat, akiknek fontosak a családi értékek, fontos az emberi méltóságnak a tisztelete, fontos az emberi élet, valamint a keresztény kultúrának az értékei. Novák Katalint korábban a szervezet alelnökévé választották.

Az államtitkár a rendezvényen bemutatta a magyar családpolitika eddigi eredményeit és ismertette annak újdonságait is különös tekintettel a hét pontból álló családvédelmi akciótervre. Ez utóbbi részeként elmondta, hogy január 1-jétől a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák Magyarországon nem fizetnek egyetlen fillér jövedelemadót sem. Nagyon fontos, hogy ez azokra is vonatkozik, akiknek már felnőttek a gyerekei, vagyis mindez nem felmenőrendszerben valósul meg, hanem az adómentesség jövő év január 1-jétől rájuk is érvényes - emelte ki.

Novák Katalin szólt a családvédelmi akcióterv többi pontjáról is, akárcsak a magyar alaptörvényről, hogy ott hogyan jelennek meg a családi értékek.

"Elmondtam, hogy Magyarországon mi a fiataloknak a mozgásterét szeretnénk növelni, szeretnénk, hogyha a fiatalok minél szabadabban tudnának döntést hozni arról, hogy mikor alapítsanak családot, hány gyermeket vállaljanak, és ha vannak erre vonatkozó elképzeléseik, megtalálták a párjukat, szeretnének családot, akkor minél kevesebb akadályba ütközzenek" - mondta az államtitkár."Erről szól a magyar családpolitika, a választás szabadságának a növeléséről" - jelentette ki Novák Katalin.

"Hiszen akár otthon maradhat egy édesanya, egy édesapa akár három évig a kisgyerekkel, vagy visszatérhet fél év után akár a munkába úgy, hogy megkap minden családtámogatást, hiszen bölcsődei férőhelyeket bővítünk, ugyanakkor bevezetjük a nagyszülői gyedet, hogy még azoknak a családoknak is legyen lehetősége arra, hogy a családtagok közül valaki vigyázzon a pici gyerekre, ahol a két szülő dolgozik. Segítjük azokat is, akik önálló otthonhoz szeretnének jutni, és nincsen szülői segítség, amit igénybe tudnak venni. Július 1-jétől indul a csok mellett és a csok-hoz kapcsolódó kibővített hitellehetőség mellett a babaváró támogatás, ami a fiatalok számára rég nem látott anyagi mozgásteret is nyújt, hogyha gyermeket terveznek, családot szeretnének alapítani. A terheknek a csökkentéséről szól, hogy ha újabb gyermek érkezik a családba, akár a második gyermektől van egy ilyen hitelelengedési lehetőség, ami már létezik a diákhiteleknél is. Ezek a magyar családpolitikának olyan pontjai, amelyeket igyekeztem itt is bemutatni" - mondta.

A konferencián nagy elismerést váltott ki a magyar családpolitika nemcsak a kolumbiai, hanem a többi résztvevő részéről is - hangsúlyozta Novák Katalin.

Novák Katalin beszélt arról is, hogy megtapasztalhatták azt, hogy Magyarország hivatkozási alappá vált, hogyha családtámogatásokról van szó. Hozzáfűzte: sok hozzászóló, köztük latin-amerikaiak, de európaiak is referenciaként említették hazánkat, hogy számukra Magyarország egy olyan követendő példa, ahonnan ők is szeretnének inspirációt meríteni.

MTI