Külföld

Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését

2025. augusztus 24., vasárnap 18:18 | MTI
Ukrajna visszautasítás fenyegetőzés Volodimir Zelenszkij

A magyar kormány határozottan visszautasítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzését, és arra szólítja fel a szomszédos országot, hogy hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

  • Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését

A tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij a Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot.

Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra és a Donald Trumppal folytatott megbeszélésére vonatkozó újságírói kérdésre felelve azt mondta, hogy az Ukrajna és Magyarország közötti barátság létezése Magyarország álláspontjától függ.

"Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is"

- húzta alá Szijjártó Péter.

"Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők" - folytatta a miniszter.

"Szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen"

- tette hozzá.

"Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával" - közölte Szijjártó Péter.

 

