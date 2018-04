„Magyarország egy diktátor játszótere”

A magyar kormány a legszegényebbeket hagyja cserben – ezzel a címmel készített kampány-összefoglalót a brit Reuters. Felidézik, hogy Magyarországon a legmagasabb a mélyszegénységben élők aránya és a legkevesebb az egy főre jutó GDP a visegrádi országok közül. Az EU tíz legszegényebb régiójából három szintén Magyarországon van. A kormány például a csokkal és a rezsicsökkentéssel próbált szavazókat szerezni, de ezek csak azoknak hasznosak, akiknek van valami pénzük. A mélyszegénységben élőkkel a kormány nem törődik.

Üdvözöljük a diktátor játszóterén – ír az orbáni Magyarországról a New Statesman. A közpénzből felépített felcsúti kisvasúttal kezdik, amin keresztül be lehet mutatni az állami korrupciót. Megjegyzik, hogy a kormány kizárólag a félelemkeltésben és az uszításban tud eredményeket felmutatni, ebben viszont kelet-európai szinten is jók. Közben Magyarország problémája nem a migráció, hanem az emigráció: a legképzettebbek és legtehetségesebbek elhagyják az országot.

Tovább építgeti az illiberális rezsimet Orbán Viktor, de az utolsó hetekben elbukhatja a papírforma győzelmet – tudósít az Irish Times. A dublini lap szerint a kampányfinisben váratlanul sok korrupciós ügy került elő, miközben már a fideszesek egy részét is zavarja, hogy a migránsozás és sorosozás közepette az egészségügyről, oktatásról nincs szó. A Fidesz ezért mindent megtesz, hogy akadályozza az egységes ellenzéki fellépést.