Magyarország az egyik leghíresebb kínai gazdasági vásár főszereplője lesz

Hozzátette: jövőre - 8. városként - Hsziamen is közvetlen légi összeköttetésbe kerülhet Budapesttel. A felek tárgyaltak a kulturális kapcsolatokról is, hogy jobban megismertessék egymással országaikat. Fontos, hogy a gazdasági kapcsolatok mellett legyenek humán alapjai a hosszú távú nemzetközi együttműködésnek, amire nagy nyitottság van. "Magyarországot itt tisztelik és alapvetően szeretik" - mondta Magyar Levente.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.