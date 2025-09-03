Magyarország a bűnös a brüsszeli elit szerint + videó

Megosztás itt:

Az egész világot meglepte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós tagságát. Minderről kedden, a Robert Fico szlovák kormányfővel folytatott pekingi tárgyalásán beszélt. A brüsszeli elit véleményét erről azonnal úgy tálalta az Euractiv című lap, hogy a probléma nem is Oroszország, hanem Magyarország. A portál úgy állítja be Magyarországot, mintha egyedül akadályozná a bővítési folyamatot, holott Bulgária pl. évek óta blokkolja Észak-Macedónia csatlakozását. A brüsszeli vezetés ezért radikális, illegális tervet készít arra, hogyan lehetne szándékosan megkerülni a magyar vétót. Ezt egyebek mellett Svédország támogatja, amely közismerten elkötelezte magát a háború folytatása és Ukrajna katonai támogatása mellett. A lap utal rá, hogy Németország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria is egyszerűbb bővítési folyamatot szeretne, de kérdés, hogyan sikerülne Magyarországot megbélyegezni és kizárni a közös döntéshozatali folyamatokból. A szabályok megváltoztatásába ugyanis Magyarországnak bele kell egyeznie, ez viszont a magyar álláspont szerint jogilag és politikailag is lehetetlen lenne, ahogy ezt kommentálta korábban Bóka János, Magyarország EU-minisztere. Egyébként ugyanígy nyilatkozott a luxemburgi miniszterelnök helyettes, aki azt mondta, hogy "ez most nem fog menni." Azt a cikk szerzői is elismerik, hogy az EU-nak kevés más lehetősége van arra, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra a vétó visszavonása érdekében, és hogy a vétójog eltörlésének ötletét is kifejezetten nyomásgyakorlásnak szánják.