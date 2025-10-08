Magyarokra emlékeztek a Vatikánban

Megosztás itt:

Az eseményen részt vett Erdő Péter bíboros, több magyar és vatikáni egyházi vezető, valamint Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára.

Mindszenty József bíboros halálának 50., kinevezésének pedig 80. évében tartottak tudományos konferenciát a Vatikánban. A megemlékezést az eredeti májusi időpontról Ferenc pápa hirtelen halála miatt helyezték át októberre, a Magyarok Nagyasszonya ünnepére. Az eseményt Magyarország szentszéki nagykövetsége szervezte a Vatikán közreműködésével.

A vatikáni konferencián a szeptember 6-án Veszprémben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára is megemlékeztek. A fiatalon elhunyt magyar lány a kommunizmus áldozatként szenvedett mártírhalált.

