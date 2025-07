Magyarellenes támadás történt Kárpátalján + videó

Megosztás itt:

Közben behívatták Fegyir Sándort, Ukrajna budapesti nagykövetét is. Magyar Levente közösségi oldalán azt írta: a magyar kormány az eset azonnali és eredményes kivizsgálását, az elkövetők kézre kerítését és megbüntetését várja el.

Dunda György tudósító, HírTV: "Azt is tudni lehet helyiek elmondása alapján akikkel beszéltem, hogy egész éjszaka kint voltak a rendőrség munkatársai, nyomozók, akik megvizsgálták a helyszínt és azóta ezeket a magyarellenes feliratokat egyébként információim szerint el is takarították, egészen pontosan lefestették."

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Miniszterelnökség: "Ez elfogadhatatlan dolog, a magyarok ott élnek sok száz éve, a közösség értékes és aktív tagjai. Az hogy megerősödtek a magyarellenes támadások az utóbbi időszakban az elfogadhatatlan, nyilvánvalóan itt már Brüsszel sem csukhatja be a szemét, mi mindenben ott állunk a Kárpátaljai magyar közösség mellett és segítünk, támogatjuk őket, ebben az esetben is vagy az elmúlt hetek eseményeiben is. Mélységesen elítéljük ezt a történetet.."

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett:10 éve zajlanak a magyarellenes támadások Ukrajnában és ezért az ukrán állam a felelős.