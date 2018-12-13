2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

Magyarellenes feliratot helyeztek el az Ady Endre Líceum kerítésén

Hír TV

2018. december 13., csütörtök 21:30

Gyűlölködő magyarellenes feliratot firkáltak a bukaresti magyar tannyelvű Ady Endre Líceum kerítésére – számol be a Maszol.ro hírportál. A romániai magyar lap fényképeket is közölt, a felirat szerint „gyűlölik a bozgorokat”; a kifejezés „hazátlant” jelent. A tanintézet igazgatója azt mondta: egy arcát maszkkal eltakaró, láthatóan ittas férfi firkálta össze a kerítést még szerdán. A tettes elmenekült, de ellene feljelentést tettek.

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