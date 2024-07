Magyarázkodik a Nemzetközi Olimpia Bizottság

"Hát, most legalább ezt láttuk. És én is egyetértek veled Laci, hogy ez kontraproduktív lesz. Ez elő fog hozni egy csomó olyan ellenérzést, fellépést, akciót, ami talán vissza fogja terelni normális mederbe, nem tudom, hogy van-e még erre esély." - mondta.

A pénteki ünnepség miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is elnézést kellett kérnie: vasárnap esti közleményükben azt írták, tudomásul vették a szervezőbizottság magyarázatát: nem állt szándékukban, hogy tiszteletlenséget mutassanak bármely vallási csoporttal szemben. A NOB hozzátette,a szervezőbizottság azt is kifejezte, ha bárkit is megsértettek bizonyos jelenetekkel, az egyáltalán nem volt szándékos, és ezért bocsánatot kérnek.

