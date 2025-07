Magyarázatot követel az Európai Bizottság elnöke Zelenszkijtől + videó

Megosztás itt:

Ursula von der Leyen magyarázatot követel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, amiért az ukrán parlament elfogadta, hogy mostantól ne függetlenül működjön a korrupcióellenes nyomozóhivatal és a különleges ügyészség.

Így reagáltak az ukránok országszerte a korrupcióellenes szervezet függetlenségét megszüntető törvényre. Harkivban a tüntetők azt kiabálták, hogy Ukrajna az embereké, nem az elité. A táblákra többek között olyan feliratokat írtak, mint ez az egyetemista lány: "nem hiszem el, hogy még mindig ilyen mocsokságok ellen kell tiltakoznom."

Az ukrán parlament kedden megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely a főügyészség irányítása alá helyezte a két, eddig független korrupcióellenes szervezetet: a nyomozóhivatalt és a különleges ügyészséget (SZAP). Az ukrán elnök azzal indokolta ezt, hogy orosz ügynökök épültek be ezekbe a szervezetekbe. A tüntetők és az ellenzék szerint a döntés mögött azonban áll, hogy a nyomozók eljárást indítottak Zelenszkij belső körei ellen is. Vizsgálták például Olekszij Csernyisov miniszterelnök-helyettes korrupciós ügyeit is, aki mégis a hivatalában maradhatott.