Magyar vétó az Arab Liga és az Európai Unió megegyezésére

Megvétózta meg az Arab Ligával tartott EU-s csúcstalálkozón született megállapodást a magyar kormány, mert az utalt az ENSZ migrációs csomagjára és a nemzetközi migrációs jogra. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: Magyarország zéró toleranciát hirdetett a migrációval szemben, és egyetlen megállapodást sem támogat, amelyben hivatkoznak erre a dokumentumra.

Amikor a globális migrációs csomagot nem sikerült úgy áttolni az ENSZ-en, hogy azt ünneplés közepette, mintegy az összes tagállam akarataként tudják feltünteni, akkor világossá vált, hogy mind New Yorkban, mind Brüsszelben elkészültek a tervek arra vonatkozóan, ha egészében nem sikerült elfogadtatni, hogyan lehet azt "részleteiben átnyomni" a nemzetközi jogalkotási folyamaton, és hogyan lehet azt a jogi életben hivatkozási alappá, a nemzetközi jogi és politikai élet részévé tenni. Azzal próbáltak altatni minket, hogy nem lesz kötelező. Kilenc EU tagállam nem szavazta meg a csomagot. Ez a vita ami megelőzte a mai értekezletet egy lelepleződése volt annak a lopakodó jogalkotásnak amivel New Yorkban és Brüsszelben megpróbálják ezt mégis a nemzetközi jogi és politikai élet részévé tenni – ismertette a magyar kormány álláspontját Szijjártó Péter.

A magyar álláspontot több uniós állam is kritizálta. A luxemburgi külügyminiszter, Jean Asselborn a Tagesspiegel c. német napilapnak nyilatkozva azt mondta, idézem: „Magyarország úgy állítja be magát, mintha a Nyugat előharcosa lenne az iszlámmal szemben. Szögetdrótot húz fel, tabut csinál a menekültek létezéséből és nulla szolidaritást mutat az EU-n belül.”

Az EU és az Arab Liga államainak külügyminiszteri találkozója a február végi egyiptomi csúcstalálkozót készítette elő. A hivatalos napirendi pontok között szerepelt a terrorizmus, a klímaváltozás, a migráció és az emberi jogok helyzete. Az Uniós kül-és biztonságpolitikai főképviselő, Federica Mogherini a sajtótájékoztatón arról beszélt, bármi is történjék az arab világban, az érinti az Európai Uniót, és minden, ami Európában történik, az érinti arab világot is, ezért felelősségünk, hogy a közös kihívásokra közös megoldásokat találjunk. Véleménye szerint azért nem született meg a megállapodás, mert nehéz minden érdeket összeegyeztetni.

„Nem sikerült teljes megállapodást elérnünk a 3., 4., 5., és 7 oldalas nyilatkozatokkal kapcsolatban, de ahogy Önök is tudják, mindkét oldalon nagyon összetett szervezetek állnak”– mondta Federica Mogherini az EU kül- és biztonságpolitikai biztosa. „Az Európai Unió nevében tudok csak beszélni, de tudom, hogy az Arab Liga esetében is ez a helyzet.”

Az arab liga főtitkára erre reagálva hozzátette, inkább az európai oldalon vannak konfliktusok, nem az arabon. Az Európai Unió elsősorban azt reméli a február végi csúcstalálkozótól, hogy az arab szomszédokkal való jó viszony segíthet a Közel-Keletről valamint Észak-Afrikából érkező illegális migráció leküzdésében.