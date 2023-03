Magyar-üzbég csúcstalálkozó: a veszélyes időkben is sikerült továbbfejleszteni kapcsolatainkat

Megosztás itt:

A tárgyaláson a felek örömmel állapították meg, hogy a két nép közötti barátságot mára sikerült intézményesíteni, a korábban kötött egyezmények végrehajtása rendben halad. Üdvözölték, hogy az OTP Bank immár az üzbég bankrendszerben is tevékenykedik, és ez utat nyit egy sokkal szélesebb magyar-üzbég gazdasági együttműködésnek.

Fontosnak nevezték, hogy mielőbb meginduljon Budapest és Taskent között a közvetlen menetrendszerinti légiforgalom.

A megbeszélésen az ukrajnai háború és a szankciós válság is téma volt. Elhangzott: nehéz és veszélyes időket élünk, ami mindkét államot súlyosan érinti. A globális átrendeződések pedig csak még sürgetőbbé teszik a tűzszünet és a béke megteremtését, ahogyan Magyarország és Üzbegisztán összefogását is, és jó lenne, ha ezzel párhuzamosan felgyorsulna Európa és Közép-Ázsia politikai, gazdasági közeledése is - ismertette a tárgyalásokon elhangzottakat Havasi Bertalan.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b) és Savkat Mirzijojev üzbég államfő megbeszélést folytat Ankarában. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher